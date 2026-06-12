Qué servicios no funcionarán durante el feriado del lunes 15 de junio
Con el traslado del feriado por el día de Güemes, la Capital tucumana se prepara para un lunes con cronograma especial de transporte y recolección. Qué pasará con la atención comercial de cara al Día del Padre y el detalle de las guardias municipales.
Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán implementará un cronograma especial de servicios públicos y comerciales este lunes 15 de junio debido al feriado trasladado por el día de Güemes.
- Trasladado el feriado del 17 al lunes 15 por ley, el transporte público usará frecuencia de domingo, no habrá recolección de residuos y el comercio abrirá de forma optativa.
- Estas medidas adaptan el ritmo urbano antes de las ventas por el Día del Padre, anticipando otro feriado el 20 de junio donde los comercios atenderán en horario corrido.
El Gobierno de la Nación dispuso dos feriados para el mes de junio. El primero de ellos, el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y, el segundo, el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, también conocido como Día de la Bandera. En ambas oportunidades, las actividades tendrán un funcionamiento extraordinario: algunas funcionarán, otras quitarán servicios y otras prestarán atención de una manera distinta.
El feriado por Güemes coincidía originalmente con el miércoles 17 de junio, pero la Ley de Feriados establece que, aquellos trasladables que caigan martes o miércoles deben ser movidos al lunes previo. Los que caigan un jueves, deben ser trasladados al viernes subsiguiente.
La Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán determinó que los comercios cuya actividad se vea directamente favorecida por el feriado, podrán atender este lunes. Por otra parte, en la previa del Día del Padre, los comercios atenderán de forma extraordinarai y en horario de corrido de 9 a 21 el próximo feriado, sábado 20 de junio.
Atención y servicios el feriado del lunes 15 de junio
En paralelo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo funcionará el resto de servicios de la capital.
- Ómnibus: circularán con la frecuencia de días domingos.
- Recolección de Residuos: no habrá recolección durante la jornada.
- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 y 15 a 18.
- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): estará cerrado al público.
- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
- Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.