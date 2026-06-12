Qué servicios no funcionarán durante el feriado del lunes 15 de junio

El Gobierno de la Nación dispuso dos feriados para el mes de junio. El primero de ellos, el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y, el segundo, el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, también conocido como Día de la Bandera. En ambas oportunidades, las actividades tendrán un funcionamiento extraordinario: algunas funcionarán, otras quitarán servicios y otras prestarán atención de una manera distinta.