CulturaArte y cultura

Lunes en familia: el cronograma de actividades para divertirte el feriado

Este feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes, la provincia tendrá un funcionamiento extraordinario.

Lunes en familia: el cronograma de actividades para divertirte el feriado
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán y sus municipios ofrecen este lunes feriado diversas actividades culturales y ferias gastronómicas para fomentar el turismo familiar tras un fin de semana lluvioso.
  • Tras la suspensión de ferias el domingo por lluvias, el cronograma para hoy se reprogramó esperando que el clima mejore por la tarde, abriendo museos y paseos al aire libre.
  • Estas propuestas buscan reactivar la economía de emprendedores locales y consolidar a Tucumán como un polo de atracción turística regional durante los fines de semana largos.
Resumen generado con IA

El fin de semana no tuvo las condiciones óptimas para disfrutar al aire libre, pero se espera que este feriado las familias puedan disfrutar de las actividades preparadas en toda la provincia. Los municipios de todo Tucumán prepararon un cronograma cultural repleto para recibir a los paseantes.

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

El Ente Tucumán Turismo y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartieron sus propios cronogramas. El lunes feriado estará atravesado por la cultura, el arte y los pasos artesanales y gastronómicos.

Pronóstico para el lunes 15 de junio, feriado

La Provincia y la Municipalidad anunciaron que las actividades al aire libre se suspenderían en caso de lluvias, tal como ocurrió este domingo con las ferias en los espacios verdes de la capital.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que las lluvias estarían presentes este lunes, pero solo por la madrugada y la mañana. Se espera que a partir del mediodía no vuelva a haber precipitaciones, al menos en la capital tucumana. El cielo, sin embargo, continuará mayormente cubierto y habrá vientos leves.

Yerba Buena: qué servicios funcionan el lunes feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes

Yerba Buena: qué servicios funcionan el lunes feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes

Actividades de feriado en todo Tucumán

El Cadillal. Museo Arqueológico Cadillal de 10 a 18

El Mollar. Museo Arqueológico Los Menhires de 9 a 19

Colalao del Valle. Taller de Espejo artesanal en el Paseo Artesanal Pachamama a las 15

Lules. Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13

San Javier. Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 19.30 y a las 20 en la explanada del Cristo Bendicente

Tafí Viejo. Fiestas patronales de San Antonio a las 13 en el Mercado Municipal

Yerba Buena. Experiencia Yungas de 15 a 18 en Tótem Experiencia Yungas de avenida Perón 2500

La Casa Histórica permanecerá cerrada el lunes feriado.

Dónde estarán las ferias municipales este feriado

El Municipio de San Miguel de Tucumán organizó ferias para la tarde de este lunes en los Parques El Provincial, Avellaneda, 9 de Julio, Plaza Independencia y en el Barrio Manantial Sur. Habrá que prestar atención al pronóstico minuto a minuto para saber si las actividades continúan con normalidad.

Parque El Provincial

Feria de emprendedores y paseo gastronómico: desde las 17 hasta la medianoche en avenida Roca y Chacabuco

Parque Avellaneda

Feria de Artesanos y Feria Gourmet: desde las 16 hasta las 23 en avenida Mate de Luna y Asunción

Parque 9 de Julio

Feria Parque 9 de Julio: de 17 a 23 en avenida Soldati al 300

Barrio Manantial Sur

Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: de 14 a 21 en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánEnte Tucumán Turismo San JavierTafí ViejoLulesYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
1

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán
2

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones
3

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
4

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy
5

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
2

La dieta que no adelgaza

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
3

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
4

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Alerta por frío extremo y ráfagas de hasta 100 km/h en el país: el SMN advierte por temperaturas peligrosas para la salud

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Suecia golpeó de entrada, fue contundente y debutó con una goleada ante Túnez

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

Feriado con cambios en la agenda urbana: Capital y Yerba Buena aplicarán cronogramas especiales hoy

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

Comentarios