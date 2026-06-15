Lunes en familia: el cronograma de actividades para divertirte el feriado

Resumen para apurados
- Tucumán y sus municipios ofrecen este lunes feriado diversas actividades culturales y ferias gastronómicas para fomentar el turismo familiar tras un fin de semana lluvioso.
- Tras la suspensión de ferias el domingo por lluvias, el cronograma para hoy se reprogramó esperando que el clima mejore por la tarde, abriendo museos y paseos al aire libre.
- Estas propuestas buscan reactivar la economía de emprendedores locales y consolidar a Tucumán como un polo de atracción turística regional durante los fines de semana largos.
El fin de semana no tuvo las condiciones óptimas para disfrutar al aire libre, pero se espera que este feriado las familias puedan disfrutar de las actividades preparadas en toda la provincia. Los municipios de todo Tucumán prepararon un cronograma cultural repleto para recibir a los paseantes.
El Ente Tucumán Turismo y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartieron sus propios cronogramas. El lunes feriado estará atravesado por la cultura, el arte y los pasos artesanales y gastronómicos.
Pronóstico para el lunes 15 de junio, feriado
La Provincia y la Municipalidad anunciaron que las actividades al aire libre se suspenderían en caso de lluvias, tal como ocurrió este domingo con las ferias en los espacios verdes de la capital.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que las lluvias estarían presentes este lunes, pero solo por la madrugada y la mañana. Se espera que a partir del mediodía no vuelva a haber precipitaciones, al menos en la capital tucumana. El cielo, sin embargo, continuará mayormente cubierto y habrá vientos leves.
Actividades de feriado en todo Tucumán
El Cadillal. Museo Arqueológico Cadillal de 10 a 18
El Mollar. Museo Arqueológico Los Menhires de 9 a 19
Colalao del Valle. Taller de Espejo artesanal en el Paseo Artesanal Pachamama a las 15
Lules. Visitas guiadas a las Ruinas de San José de 8 a 13
San Javier. Espectáculo Cristo Resplandeciente a las 19.30 y a las 20 en la explanada del Cristo Bendicente
Tafí Viejo. Fiestas patronales de San Antonio a las 13 en el Mercado Municipal
Yerba Buena. Experiencia Yungas de 15 a 18 en Tótem Experiencia Yungas de avenida Perón 2500
La Casa Histórica permanecerá cerrada el lunes feriado.
Dónde estarán las ferias municipales este feriado
El Municipio de San Miguel de Tucumán organizó ferias para la tarde de este lunes en los Parques El Provincial, Avellaneda, 9 de Julio, Plaza Independencia y en el Barrio Manantial Sur. Habrá que prestar atención al pronóstico minuto a minuto para saber si las actividades continúan con normalidad.
Parque El Provincial
Feria de emprendedores y paseo gastronómico: desde las 17 hasta la medianoche en avenida Roca y Chacabuco
Parque Avellaneda
Feria de Artesanos y Feria Gourmet: desde las 16 hasta las 23 en avenida Mate de Luna y Asunción
Parque 9 de Julio
Feria Parque 9 de Julio: de 17 a 23 en avenida Soldati al 300
Barrio Manantial Sur
Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: de 14 a 21 en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón