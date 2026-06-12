Yerba Buena: qué servicios funcionan el lunes feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes

Resumen para apurados
- El Municipio de Yerba Buena garantizará este lunes servicios esenciales por el feriado nacional de Güemes, buscando mantener la asistencia vecinal en la localidad tucumana.
- Ante el traslado del feriado, la administración cerrará pero habrá recolección, transporte y seguridad normales, mientras que salud y el cementerio atenderán con guardias.
- Con estas medidas se busca mitigar el impacto del fin de semana largo en la comunidad, promoviendo además el uso de la app municipal para gestionar reclamos ciudadanos.
Si bien el feriado del lunes no estaba contemplado en el cronograma oficial las autoridades acomodaron todo rápidamente para que los ciudadanos tengan la asistencia debida. Así lo hizo el Municipio de Yerba Buena ante el traslado del asueto que iba a ser el miércoles 17.
Aunque algunas dependencias administrativas permanecerán cerradas, el municipio aseguró que se garantizará la prestación de los servicios esenciales durante el fin de semana largo. Además, los vecinos podrán realizar reclamos, consultas o acceder a información a través de la app Yerba Buena Digital, disponible para Android y iOS.
Servicios municipales
Recolección domiciliaria: servicio normal.
Seguridad: servicio normal.
Tránsito: servicio normal.
Munibús: servicio normal.
Centro de Salud Ramón Carrillo: atención sólo por guardia.
Administración municipal: sin atención al público.
Cementerio Municipal: abierto de 8 a 19, con servicio de guardia.
Desde el municipio agradecen a los vecinos colaborar con el cuidado de los espacios públicos y respetar horarios y disposiciones vigentes para contribuir al buen funcionamiento de la ciudad durante el feriado. El feriado nacional se estableció para conmemorar el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.