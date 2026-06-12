¿Buscás un plan para el sábado? Habrá música, ecocanje y actividades gratuitas por el Mes del Ambiente
La propuesta de Jóvenes por el Clima se realizará el sábado 13 de junio, de 15 a 19, en Miguel Lillo 251. Habrá música en vivo, ecocanje, feria sostenible, talleres, chocolatada y una campaña de recolección de ropa y alimentos no perecederos.
Resumen para apurados
- Jóvenes por el Clima organizará el festival gratuito Ambientazo este sábado en San Miguel de Tucumán para promover el cuidado ecológico en el Mes del Ambiente.
- El evento, con entrada libre en Miguel Lillo 251, incluirá música, talleres, ecocanje y una colecta solidaria de alimentos y ropa impulsada por activistas locales.
- La iniciativa busca consolidar espacios de participación ciudadana y educación ambiental en Tucumán, vinculando la acción climática con la ayuda comunitaria.
Música en vivo, ecocanje, talleres, feria de emprendedores y una campaña solidaria formarán parte de Ambientazo, un festival impulsado por Jóvenes por el Clima que invita a pasar una tarde diferente entre actividades culturales, ambientales y comunitarias.
La propuesta se realizará este sábado 13 de junio, de 15 a 19, en Miguel Lillo 251, en San Miguel de Tucumán. La entrada será libre y gratuita, y los organizadores recomiendan llevar un vaso reutilizable para compartir una chocolatada.
El encuentro forma parte de las actividades por el Mes del Ambiente. Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha para concientizar sobre la importancia de proteger los ecosistemas y promover acciones frente a los desafíos ambientales..
Qué actividades habrá
Los asistentes podrán recorrer una feria sostenible, participar de talleres y actividades recreativas, conocer proyectos de distintas organizaciones y disfrutar de espectáculos.
También habrá un espacio de ecocanje para intercambiar materiales reciclables y un ecopunto destinado a la correcta separación de residuos, con el objetivo de promover hábitos más sostenibles en la vida cotidiana.
Una tarde para colaborar
Además de las propuestas recreativas, el festival incluirá una campaña de recepción de alimentos no perecederos y ropa en buen estado.
Lucía Figueroa, de Jóvenes por el Clima, explicó a LA GACETA que la propuesta busca vincular el compromiso ambiental con acciones concretas de ayuda comunitaria. En ese sentido, señaló que quienes asistan podrán acercar donaciones, aunque no es un requisito para participar de las actividades.
Impulsado por jóvenes
Ambientazo es organizado por Jóvenes por el Clima Tucumán, una organización que trabaja en proyectos vinculados con acción climática, educación ambiental y participación ciudadana.
Según explicaron, el objetivo es generar espacios accesibles donde las personas puedan encontrarse, aprender y sumarse a iniciativas que promuevan una comunidad más sostenible y solidaria.
Además, la invitación está abierta a personas de todas las edades que quieran disfrutar de una tarde con música, actividades y propuestas para cuidar el ambiente y colaborar con quienes más lo necesitan.