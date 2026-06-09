Qué le pasó a Tamara Paganini: la participante de Gran Hermano sufrió un problema de salud y salió del reality
La histórica participante de Gran Hermano Generación Dorada debió abandonar temporalmente la casa para recibir atención médica tras sufrir un problema de salud. La situación generó preocupación entre sus compañeros y seguidores, aunque horas después regresó al reality.
Resumen para apurados
- Tamara Paganini abandonó temporalmente la casa de Gran Hermano Generación Dorada en Argentina para recibir atención de urgencia debido a un sangrado en su oído.
- Tras ser trasladada a un hospital, la participante regresó al juego. Previamente, la jugadora de 52 años ya había sufrido la pérdida y rotura de dos piezas dentarias.
- Al ser una de las figuras más populares del reality, su estado de salud genera gran repercusión y mantiene en vilo a los fanáticos sobre su continuidad en el juego.
Momentos de tensión se vivieron en Gran Hermano Generación Dorada luego de que Tamara Paganini tuviera que abandonar temporalmente la casa para recibir atención médica. La histórica participante del reality encendió las alarmas entre sus compañeros tras sufrir una complicación de salud que obligó a la producción a trasladarla a un centro asistencial.
Según trascendió dentro de la casa, la exsubcampeona de la primera edición de Gran Hermano presentó un sangrado en uno de sus oídos, situación que motivó su salida momentánea del juego para ser evaluada por profesionales.
Qué le pasó a Tamara Paganini en Gran Hermano
La noticia generó una fuerte preocupación entre los participantes y los seguidores del programa, ya que la producción mantuvo bajo reserva los detalles de su estado de salud durante varias horas.
Sin embargo, poco después se confirmó que Tamara Paganini regresó a la casa y retomó la convivencia con normalidad, llevando tranquilidad tanto a sus compañeros como al público que sigue el reality.
Aunque no trascendió un parte médico oficial, la situación despertó inquietud debido a que no es la primera vez que la participante enfrenta problemas de salud durante esta edición del certamen.
Los antecedentes médicos de Tamara Paganini dentro del reality
Semanas atrás, la concursante de 52 años ya había protagonizado momentos de preocupación cuando sufrió la pérdida de una pieza dental dentro de la casa.
Posteriormente, otra de sus piezas dentarias se rompió, un episodio que incluso generó dudas sobre su continuidad en la competencia.
Estos inconvenientes se suman ahora al reciente episodio que derivó en su traslado al hospital, aunque afortunadamente pudo regresar al programa sin mayores complicaciones.
El esperado regreso de “La India” Paganini
La participación de Tamara Paganini es una de las más comentadas de Gran Hermano Generación Dorada. Su regreso al universo del reality se produjo el pasado 31 de marzo, cuando ingresó para reemplazar a Mavinga, quien había abandonado la competencia tras una fuerte polémica con otra participante.
Fiel a su estilo, Paganini hizo una entrada que rápidamente se volvió viral. Vestida de plateado, acompañada por su tradicional oveja de peluche llamada "Sasha", lanzó una frase que marcó su vuelta al juego.
“La casa es mía y todos los demás son okupas”, afirmó apenas cruzó la puerta.
Una revancha personal dentro de Gran Hermano
Durante su presentación, el conductor del ciclo, Santiago del Moro, destacó el significado especial que tenía el regreso de Tamara al programa.
Según expresó, la exfinalista de la primera edición llegaba a esta nueva etapa en busca de una revancha que iba mucho más allá del juego.
Por eso, cualquier situación que afecte su salud genera una inmediata repercusión entre los fanáticos del reality, que siguen de cerca cada uno de sus movimientos dentro de la casa más famosa del país.
Tras el susto por la emergencia médica, Tamara Paganini ya se encuentra nuevamente en competencia y continúa siendo una de las participantes más populares y observadas de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada.