Escándalo en Gran Hermano: aseguran que el Turco García explotó al ver a Mariela Prieto con otro participante

Una situación ocurrida dentro de Gran Hermano volvió a generar repercusión fuera de la casa y tuvo como protagonista inesperado a Claudio “El Turco” García. Según trascendió en un programa radial, el exfutbolista habría reaccionado con enojo luego de ver imágenes de su pareja, Mariela Prieto, compartiendo un momento de baile con otro participante del reality.