Escándalo en Gran Hermano: aseguran que el Turco García explotó al ver a Mariela Prieto con otro participante
Según trascendió en un programa de espectáculos, Claudio “El Turco” García se habría molestado al ver a su pareja, Mariela Prieto, bailando con otro participante dentro de Gran Hermano. El episodio generó repercusión días después y volvió a poner al exfutbolista en el centro de la escena mediática.
Resumen para apurados
- Claudio 'El Turco' García se habría enojado recientemente tras ver a su pareja, Mariela Prieto, bailar con otro participante en una fiesta de Gran Hermano, según trascendió.
- El periodista Fede Flowers reveló que el exfutbolista manifestó su molestia a allegados de madrugada, aunque luego se mostró distendido en televisión sin referirse al tema.
- El episodio generó gran repercusión en redes sociales y recordó tensiones previas del exfutbolista, mientras el público de Gran Hermano sigue atento a posibles declaraciones.
Una situación ocurrida dentro de Gran Hermano volvió a generar repercusión fuera de la casa y tuvo como protagonista inesperado a Claudio “El Turco” García. Según trascendió en un programa radial, el exfutbolista habría reaccionado con enojo luego de ver imágenes de su pareja, Mariela Prieto, compartiendo un momento de baile con otro participante del reality.
El episodio, que habría ocurrido durante una de las tradicionales fiestas temáticas del programa, recién tomó notoriedad varios días después tras ser comentado por el periodista de espectáculos Fede Flowers.
Qué pasó entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia en la fiesta
De acuerdo con el relato difundido en medios, todo comenzó durante una celebración organizada dentro de la casa, una dinámica habitual del formato donde los participantes bailan, interactúan y realizan actividades recreativas.
Según la versión compartida por Flowers, Mariela Prieto —quien ingresó recientemente al reality— habría protagonizado un momento de cercanía con Emanuel Di Gioia mientras sonaba la música del evento.
Las imágenes del baile habrían llegado rápidamente al entorno del exdelantero, quien reaccionó con molestia al interpretar la situación como una falta de respeto.
La versión sobre el supuesto intento de ir a la casa
Siempre según el periodista, el exjugador habría mantenido conversaciones durante la madrugada con allegados expresando su intención de acercarse al programa impulsado por el enojo del momento.
Sin embargo, no trascendió que existiera un intento real ni intervención alguna en el desarrollo del ciclo televisivo.
Días después, García participó del programa en vivo y mantuvo una actitud distendida frente a cámaras, sin hacer referencia pública al episodio.
Un antecedente que volvió a recordarse
Tras conocerse esta versión, muchos usuarios en redes sociales recordaron una situación anterior protagonizada por el Turco García durante una transmisión de streaming.
En aquella ocasión, el exfutbolista había reaccionado ante un comentario realizado por otro integrante del programa relacionado con su pareja, generando un momento de tensión que luego tuvo amplia repercusión.
Mientras tanto, el episodio relacionado con Gran Hermano sigue alimentando comentarios y especulaciones entre seguidores del reality, aunque ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido.