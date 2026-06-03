El llanto de Danelik tras quedar afuera de Gran Hermano: "Tengo un nudo en la garganta"

Resumen para apurados
- La influencer Danelik expresó su dolor en redes tras quedar fuera del reingreso a Gran Hermano en Argentina, luego de que la producción seleccionara a la actriz Alejandra Majluf.
- Sus seguidores hicieron campañas para su vuelta tras las salidas de Lola y Gladys. La elección de Majluf generó fuertes críticas del público sobre la transparencia del proceso.
- Danelik agradeció a sus fans y mantiene la esperanza de volver antes del final del ciclo, mientras el caso expone la tensión entre el público y las decisiones de la producción.
El intento de regreso de Danelik a “Gran Hermano: Generación Dorada” generó una fuerte movilización en redes sociales impulsada por sus seguidores más fieles. Sin embargo, tras confirmarse que no sería seleccionada para volver a la casa y que la actriz Alejandra Majluf ocuparía la vacante, la influencer tucumana publicó un extenso y emotivo descargo que rápidamente se viralizó.
A través de sus redes, Danelik habló del dolor que le provocó quedar afuera del reality y destacó el acompañamiento constante de su comunidad virtual, a quienes suele llamar “stars” y “muyersss”. Durante los últimos días, sus seguidores impulsaron campañas masivas en Instagram y X para intentar lograr su reingreso.
En uno de sus mensajes más personales, la influencer explicó por qué sentía que su historia no tenía lugar dentro del juego. “¿Saben por qué sentía que mi historia no servía para el juego? Porque toda la vida tuve que ponerme un escudo protector que impida que las balas entren y sabía que ésta no iba a ser la excepción”, escribió.
También habló sobre el impacto emocional que sufrió tras abandonar la casa y enfrentarse a comentarios vinculados a su identidad y sexualidad. “Al salir me encontré con un mundo lleno de comentarios hacia mi persona, hacia mi sexualidad, lo cual es una batalla que nadie la va a poder vivir como se siente”, sostuvo.
Danelik contó además que esperaba sentirse respaldada dentro del reality. “Sabía todo lo que pasaba dentro de la casa, cómo se manejaban y saben qué? Esperaba que alguien me defienda de eso y nadie lo hizo, entonces, ¿por qué ésta sería la excepción?”, expresó.
Pese a la decepción, remarcó que el apoyo de sus seguidores fue clave para atravesar el difícil momento. “Estuvieron firmes conmigo hasta el día de hoy, dándome apoyo y haciéndome saber lo increíble que fue compartir a través de la pantalla conmigo”, afirmó.
Las redes se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo. “Te ganaste muchos corazones, Dane. Pero Gran Hermano no es para vos! Vos sos muy humana”, escribió una usuaria. Otra seguidora comentó: “Lo diste todo! A seguir así, como sos tan transparente, alegre, vital... tenés que volver”. También hubo quienes cuestionaron la decisión de la producción y alentaron a la influencer a no bajar los brazos.
La polémica creció aún más tras el ingreso de Alejandra Majluf, luego de la expulsión de Lola Tomaszeuski y la salida de Gladys “La Bomba Tucumana”. En redes sociales también surgieron especulaciones alrededor de Brian Sarmiento, quien sí logró regresar al programa y cuya presencia generó controversia por su situación legal con ex parejas.
Entre los usuarios se multiplicaron las críticas y los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de selección, además de versiones que apuntaban a supuestas decisiones internas para sostener la dinámica del programa.
Luego de conocerse el ingreso de Majluf, Danelik reconoció que la noticia le afectó más de lo esperado. “Quería hacerles una broma, pero me terminó doliendo ese ingreso. Igual gracias por todas las tendencias que hicieron en X y cómo se movieron e hicieron ruido. Los amo infinitamente!”, escribió.
Aun así, dejó abierta la posibilidad de una nueva oportunidad antes del final del ciclo. “Sé que falta mucho tiempo para que termine el programa y pueden pasar muchas cosas, pero aquí vamos a seguir firmes! Los amo de verdad”, expresó.
Horas más tarde, la influencer compartió un video en el que apareció visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas. Allí agradeció el esfuerzo de sus seguidores por instalar tendencias y acompañarla durante todo el proceso.
“De verdad, muchas, muchas gracias por todo el apoyo, por todo lo que hacen. Desde hace días que vienen haciendo tendencia, tratando de que, no sé, de aportar su granito de arena para ver si llega a pasar algo, no sé”, dijo con la voz quebrada por el llanto y el desconsuelo.
En sus publicaciones, Danelik insistió en que el afecto recibido fue el mayor premio que le dejó su paso por el reality. “Simplemente gracias por el apoyo incondicional que me dan, son lo mejor que me quedó!”, escribió.
También destacó el vínculo construido con su comunidad: “Ojalá algún día puedan sentir esta seguridad y amor propio que me lleva a donde quiero llegar siempre”.