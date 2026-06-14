Domingo con frío extremo en Argentina: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla este domingo 14 de junio por frío extremo y vientos intensos en varias provincias debido a una masa de aire frío.
- El fenómeno, que comenzó con bajas temperaturas el fin de semana, se combina con ráfagas de viento de más de 100 km/h en la Patagonia y afecta la visibilidad por niebla.
- Se prevé un impacto leve a moderado en la salud de grupos vulnerables, por lo que las autoridades recomiendan calefacción segura y evitar la exposición prolongada al frío.
El ingreso de una masa de aire frío provocó un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país y llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta amarilla por frío extremo y vientos intensos para este domingo 14 de junio.
La advertencia alcanza a varias provincias argentinas y se enmarca en un escenario de bajas temperaturas que ya se hizo sentir durante el fin de semana, con mínimas muy bajas, viento persistente y condiciones que pueden afectar las actividades cotidianas.
Qué provincias están bajo alerta por frío extremo
Según informó el SMN, la alerta amarilla por frío extremo abarca sectores de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, La Pampa, el sur y oeste de Córdoba, San Luis, San Juan y zonas del oeste de Chubut.
Este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede representar un riesgo para personas consideradas vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Durante la mañana del domingo, las bajas temperaturas se combinaron con viento frío y los últimos bancos de niebla que se registraron en distintas regiones, generando una sensación térmica aún más baja y reduciendo la visibilidad en algunos sectores.
Vientos intensos en el sur del país
Además del frío extremo, el organismo meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunas áreas.
Estas condiciones podrían ocasionar complicaciones momentáneas y afectar el desarrollo normal de actividades al aire libre.
Recomendaciones del SMN para enfrentar el frío
Ante el descenso térmico y las condiciones meteorológicas adversas, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y proteger la salud de la población:
- Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante las primeras horas del día.
- Utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.
- Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir líquidos con frecuencia para mantenerse hidratado.
- Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.