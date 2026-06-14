Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

Este domingo 14 de junio, el Mundial 2026 ingresará en su cuarta jornada de competencia con una lista de partidos imperdibles. Entre los platos fuertes se puede mencionar el estreno de Alemania, tetracampeona, que tiene la obligación de redimirse tras sus consecutivas e históricas frustraciones en las fases de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022. Además, Países Bajos iniciará su travesía con la firme premisa de ratificar su tradicional protagonismo en el torneo.