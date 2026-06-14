Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este domingo?

Resumen para apurados
- Alemania, Ecuador y Países Bajos debutan este domingo 14 de junio en la cuarta jornada del Mundial 2026 en EE.UU., buscando iniciar con éxito su camino en el torneo.
- Alemania busca superar los fracasos de 2018 y 2022 ante Curazao, mientras que Ecuador debuta con Beccacece. Los encuentros se transmitirán en vivo por TyC Sports y DSports.
- Esta jornada clave definirá el rumbo de los grupos y medirá el potencial de Ecuador como revelación, además de la capacidad de Alemania para retornar a la élite mundial.
Este domingo 14 de junio, el Mundial 2026 ingresará en su cuarta jornada de competencia con una lista de partidos imperdibles. Entre los platos fuertes se puede mencionar el estreno de Alemania, tetracampeona, que tiene la obligación de redimirse tras sus consecutivas e históricas frustraciones en las fases de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022. Además, Países Bajos iniciará su travesía con la firme premisa de ratificar su tradicional protagonismo en el torneo.
Para los sudamericanos, todos los focos estarán puestos sobre el debut de Ecuador. Con una talentosa camada asentada en las ligas más competitivas del planeta, el equipo conducido por el argentino Sebastián Beccacece buscará pisar fuerte frente a Costa de Marfil.
Grilla de partidos del Mundial 2026
Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo Alemania-Curazao?
El seleccionado conducido por Julian Nagelsmann inicia su camino con la misión de espantar definitivamente los fantasmas de sus últimas dos presentaciones mundialistas. Alemania asume un favoritismo absoluto en los papeles frente a la modesta Curazao, que vivirá una jornada histórica al disputar el primer partido en una Copa del Mundo. El encuentro se podrá seguir en vivo a partir de las 14, por DSports y TyC Sports.
Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo Países Bajos-Japón?
La acción continuará con uno de los choques tácticos más atractivos de la fase de grupos. Países Bajos, bajo las órdenes de Ronald Koeman, buscará revivir sus mejores épocas y saldar su vieja deuda histórica tras haber sido tres veces finalista de la competición. Enfrente estará Japón, que ha consolidado una evolución notable en la última década. La transmisión iniciará a las 17, por DSports, TyC Sports y Canal 8.
Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo Costa de Marfil-Ecuador?
El conjunto ecuatoriano salta a la cancha respaldado por el excelente presente de sus figuras en la élite internacional, posicionándose como candidato a ser la revelación del campeonato. El estreno del Grupo E deparará un complejo juego ante Costa de Marfil, que llega tras derrotar a Francia en los amistosos previos. Este partido comenzará a las 20, por DSports, TyC Sports y Canal 8.
Mundial 2026: ¿cómo ver en vivo Suecia-Túnez?
Para cerrar la actividad dominical, Suecia y Túnez protagonizarán un cruce que asoma como decisivo para el devenir del Grupo F. Mientras los escandinavos apelarán a su jerarquía histórica para arrancar sumando de a tres, el combinado africano buscará revalidar el espíritu combativo que ha mostrado en sus recientes torneos internacionales. El partido está programado desde las 23:00 horas, con transmisión de DSports y TyC Sports.