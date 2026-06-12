Scaloni tiene cinco nombres para tres puestos para el debut de la Selección Argentina

La cuenta regresiva ya entró en su etapa final. El seleccionado argentino transita los últimos días de preparación antes del debut en el Mundial 2026 y, aunque gran parte del equipo parece estar definido, Lionel Scaloni todavía mantiene abiertos algunos interrogantes que terminarán de resolverse en los entrenamientos previos al choque del martes frente a Argelia. Son dudas puntuales, pero de enorme importancia: cinco futbolistas pelean por tres lugares en una formación que buscará iniciar con el pie derecho la defensa del título conseguido en Qatar.