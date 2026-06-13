Robaron parte del equipamiento de Inglaterra antes de su debut en el Mundial 2026
Las autoridades de Kansas City investigan la sustracción de pelotas y botines del seleccionado inglés durante el traslado de su equipamiento desde Florida. El hecho ocurrió antes del primer entrenamiento de los Three Lions en Estados Unidos.
Resumen para apurados
- Autoridades de EE.UU. investigan el robo de balones y botines de la selección de Inglaterra en Kansas City durante el traslado previo a su debut en el Mundial 2026.
- El robo ocurrió durante el traslado terrestre del equipamiento desde Florida hacia Kansas City, antes de que el plantel dirigido por Thomas Tuchel iniciara sus entrenamientos.
- Este incidente de seguridad empaña la previa del debut de Inglaterra ante Croacia en el Grupo L y enciende las alarmas sobre la custodia de las delegaciones en el torneo.
El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, afirmó que las autoridades locales, estatales y federales investigan el robo del equipamiento de la selección inglesa para el Mundial 2026, ocurrido antes de la llegada de los "Three Lions" a su centro de entrenamiento.
Según informó la BBC, entre los artículos sustraídos se encuentran balones y botines, luego de que fueran asaltados los vehículos que transportaban el material hacia el Swope Soccer Village, donde el equipo estableció su base de operaciones.
"Ayer, las autoridades de Kansas City se enteraron de que, en algún momento entre el transporte por carretera desde Florida y su llegada a las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, se sustrajeron artículos pertenecientes a la selección inglesa del vehículo de transporte del equipo", señaló Lucas en su cuenta de X.
"Las autoridades de seguridad pública a nivel local, estatal y federal trabajan para determinar en qué punto del traslado se produjo el robo e identificar a los responsables. Se proporcionará más información más adelante", añadió.
La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, tiene previsto realizar este sábado su primer entrenamiento en el Swope Soccer Village a las 17 (hora local, 22 GMT), tras su traslado desde su base de preparación en Florida.
Los ingleses debutarán en la Copa del Mundo el miércoles frente a Croacia y luego se medirán con Ghana y Panamá por el Grupo L.