Copa del Mundo

Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

La selección ecuatoriana buscará arrancar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo, pero enfrente tendrá a una Costa de Marfil que llega en gran forma y con la ilusión de ser una de las sorpresas del torneo.

Costa de Marfil y Ecuador se encuentran en el Mundial 2026.
Costa de Marfil y Ecuador se encuentran en el Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ecuador y Costa de Marfil debutarán este domingo en el Grupo E del Mundial 2026 en Filadelfia, buscando un triunfo clave para avanzar a la siguiente ronda del torneo.
  • Ambas selecciones llegan en gran forma tras triunfos recientes en amistosos; Ecuador viene de vencer a Arabia Saudita y Costa de Marfil llega tras derrotar a Francia.
  • El encuentro en el Philadelphia Stadium definirá el rumbo de ambos equipos en un Grupo E muy competitivo, marcando el debut de una ilusionante generación ecuatoriana.
Resumen generado con IA

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentarán este domingo por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos de avanzar a la siguiente fase. La Tri intentará confirmar su crecimiento en el plano internacional, mientras que el conjunto africano buscará trasladar al certamen el buen nivel mostrado en los últimos meses. 

El equipo dirigido por Emerse Faé llega con una racha positiva tras vencer a Francia y a Philadelphia Union II en sus amistosos previos, además de haber mostrado un fútbol convincente en la última Copa Africana de Naciones. Ecuador, por su parte, viene de derrotar 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudita, con una generación encabezada por Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho que ilusiona a sus hinchas. 

Posibles formaciones de Costa de Marfil y Ecuador

Costa de Marfil: Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Bazoumana Touré; Elye Wahi y Bénie Traoré. DT: Emerse Faé.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah; Gonzalo Plata, Alan Minda (o Jordy Caicedo) y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026

Hora: 18.00 (hora de Ecuador)

TV: D Sports

Árbitro: François Letexier (Francia)

VAR: Jarred Gillett (Australia/Inglaterra)

Estadio: Philadelphia Stadium

Temas Mundial 2026 EcuadorMéxicoCanadáCosta de MarfilEstados Unidos
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