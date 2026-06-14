Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentarán este domingo por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos de avanzar a la siguiente fase. La Tri intentará confirmar su crecimiento en el plano internacional, mientras que el conjunto africano buscará trasladar al certamen el buen nivel mostrado en los últimos meses.