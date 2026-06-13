Por qué cambió la ceremonia del himno en el Mundial 2026 y por qué ahora salen los 26 jugadores al campo

Antes de que la pelota empiece a rodar hay un momento en el que todo parece detenerse. Los estadios se llenan de silencio, las cámaras buscan rostros emocionados y miles de futbolistas contienen las lágrimas mientras suena la melodía que los acompañó desde chicos. El himno nacional siempre fue uno de los rituales más simbólicos de una Copa del Mundo, pero en 2026 cambió para siempre.