El Mundial 2026 también se juega en el mercado financiero global

La Argentina viene recuperando terreno y quiere volver a ser parte de la principal liga de capitales. Tres calificadoras de riesgo ya han dado señales de que el país, gobernador por Javier Milei, está haciendo los deberes para ascender en el torneo. “El upgrade no marca el final del proceso, sino el inicio de una etapa en la que la consistencia fiscal y la acumulación de reservas empiezan a ser premiadas. El mercado deja de preguntarse si Argentina puede pagar y empieza a preguntarse a qué tasa debería hacerlo”, afirma Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital. Este cambio de calificación reduce la probabilidad de eventos extremos negativos para la macro (default, crisis de balanza de pagos, salto discreto del tipo de cambio), mejora la convexidad de los bonos soberanos y fortalece la tesis de que Argentina está transitando desde un régimen de crisis recurrente hacia uno de estabilización gradual. Eso es un paso más para la clasificación del país en el mercado voluntario de créditos.