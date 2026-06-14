El Mundial 2026 también se juega en el mercado financiero global

El Mundial de fútbol concentra la atención del planeta. De acuerdo con estimaciones de Bank of America, este fenómeno de masas convocará al 75% de la población global en algún tipo de formato, lo que representa una inyección económica de hasta U$S 41.000 millones al PBI del planeta. Sin embargo, detrás del folclore y los festejos por los goles, se disputa en simultáneo otro partido crucial: el de los mercados financieros y el trading global. Al analizar este escenario, se presenta una paradoja fascinante en términos de participación en mercados internacionales. “Si buscamos una correlación entre las potencias del fútbol y las potencias financieras en términos de participación en mercados internacionales, descubriremos que el vínculo es débil y, cuando existe, es marcadamente inverso”, señala Eduardo Ramos Romero, Senior Market Analyst Latam de VT Markets.
El panorama global expone dinámicas contrapuestas. Los dos grandes dominadores del mercado bursátil global, Estados Unidos y Japón, nunca han levantado una Copa del Mundo. En la vereda de enfrente, potencias históricas del fútbol como Brasil y Argentina se sostienen como mercados emergentes cuyas estructuras financieras arrastran fragilidades. La única excepción actual a esta regla es Francia, que ha logrado liderar como destino de inversión extranjera directa en 2025 mientras posiciona a su selección entre las favoritas.
La Argentina viene recuperando terreno y quiere volver a ser parte de la principal liga de capitales. Tres calificadoras de riesgo ya han dado señales de que el país, gobernador por Javier Milei, está haciendo los deberes para ascender en el torneo. “El upgrade no marca el final del proceso, sino el inicio de una etapa en la que la consistencia fiscal y la acumulación de reservas empiezan a ser premiadas. El mercado deja de preguntarse si Argentina puede pagar y empieza a preguntarse a qué tasa debería hacerlo”, afirma Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital. Este cambio de calificación reduce la probabilidad de eventos extremos negativos para la macro (default, crisis de balanza de pagos, salto discreto del tipo de cambio), mejora la convexidad de los bonos soberanos y fortalece la tesis de que Argentina está transitando desde un régimen de crisis recurrente hacia uno de estabilización gradual. Eso es un paso más para la clasificación del país en el mercado voluntario de créditos.
Frente a esta realidad, Ramos Romero explica que “la gran conclusión para cualquier inversor es que el fútbol y los mercados comparten una regla de oro: en ambos universos, el resultado pasado no garantiza el rendimiento futuro. Gana más y sobrevive el que gestiona mejor el riesgo, no el que apuesta todo al talento o a la camiseta”.
En la actualidad, EEUU lidera la tasa de participación bursátil global, donde más de uno de cada dos ciudadanos posee exposición al mercado de forma directa o por medio de vehículos financieros como pensiones y seguros de vida. El podio global lo completan Canadá en segundo lugar y Australia en el tercero.
Por el lado de los mercados emergentes, China muestra un caso particular: el sector retail representa entre el 60% y el 90% del volumen de negociaciones diarias, aunque con una sofisticación institucional menor. El especialista de VT Markets destaca que el patrón global es claro: “donde hay solidez institucional, educación financiera y acceso tecnológico, la participación de los inversores individuales sube”.
La mejor jugada
El contexto mundialista abre las puertas a la especulación de corto plazo. Aunque el evento genera un flujo de interés inversor temporal, esto raramente se traduce en un rendimiento superior y sostenido para las empresas patrocinadoras. Aun así, los sectores con exposición real están definidos. Marcas de indumentaria como Nike, Adidas y Puma visten a 37 de las 48 selecciones. Asimismo, las plataformas de viajes como Airbnb, las compañías de bebidas como Heineken, las empresas de broadcasting y las apuestas digitales capturan un enorme flujo especulativo. A modo de cierre, Ramos Romero detalla dónde se ubica la jugada más interesante del torneo.
“El ‘trade’ o la jugada más interesante de este torneo no está en las marcas de ropa deportiva, sino en las plataformas de predicción y apuestas digitales, que ya superaron los U$S 2.000 millones en volumen combinado antes de que empiece a rodar la pelota”. Tanto en la cancha como en la pantalla de trading, la verdadera solidez se construye con estrategia, tecnología y una fría gestión del riesgo.
Calificación crediticia
Mejora el perfil de ocho empresas
Luego de haber elevado las calificaciones crediticias de la Argentina, la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) hizo lo mismo con ocho empresas de infraestructura y del sector corporativo. Las beneficiadas fueron Aeropuertos Argentina 2000, Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (EDEMSA), Genneia, Pampa Energía, Telecom Argentina, Transportadora de Gas del Sur (TGS), YPF Energía Eléctrica (YPF Luz) e YPF.