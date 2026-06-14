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Cinco hábitos que pueden ayudar a prevenir la depresión, según especialistas

La depresión es un trastorno de la salud mental que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La depresión es un trastorno de la salud mental
La depresión es un trastorno de la salud mental Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 56 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas en salud mental recomiendan adoptar cinco hábitos diarios para prevenir la depresión, uno de los trastornos más comunes y perjudiciales a nivel global.
  • Estas pautas incluyen buen descanso, ejercicio, dieta sana, evitar alcohol y tabaco, y socializar, claves frente a síntomas como la tristeza persistente y el insomnio.
  • Promover este estilo de vida busca reducir la incidencia de trastornos emocionales y consolidar la prevención como una herramienta clave para la salud pública del futuro.
Resumen generado con IA

La depresión es uno de los trastornos de salud mental más frecuentes en el mundo y puede afectar profundamente la calidad de vida de quienes la padecen. Se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza o pérdida de interés en las actividades cotidianas, síntomas que pueden extenderse durante largos períodos e interferir con el bienestar emocional, social y físico.

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De acuerdo con especialistas en salud mental, aunque existen factores biológicos y genéticos que influyen en su aparición, ciertos hábitos saludables pueden contribuir a reducir el riesgo de desarrollar episodios depresivos.

Diversas investigaciones señalan que el estilo de vida desempeña un papel importante en la prevención de este trastorno, favoreciendo una mejor salud emocional y un mayor equilibrio psicológico.

Cuáles son los síntomas más frecuentes de la depresión

Entre las manifestaciones más habituales se encuentran la tristeza persistente, la irritabilidad, la pérdida de interés por actividades que antes resultaban placenteras y las alteraciones del sueño.

También pueden presentarse cansancio constante, dificultades para concentrarse, cambios en el apetito, ansiedad, problemas para tomar decisiones y pensamientos recurrentes relacionados con la muerte.

Los especialistas advierten que, ante la presencia de estos síntomas durante un período prolongado, es importante buscar orientación profesional.

Los cinco hábitos que ayudan a prevenir la depresión

1. Dormir bien

El descanso adecuado es uno de los pilares fundamentales para la salud mental. La falta de sueño o un descanso de mala calidad puede afectar la concentración, la atención y el estado de ánimo.

Los expertos señalan que los problemas de sueño sostenidos en el tiempo pueden favorecer la aparición de ansiedad y depresión, por lo que mantener horarios regulares y hábitos saludables de descanso resulta clave.

2. Realizar actividad física

La práctica regular de ejercicio físico aporta beneficios tanto para el cuerpo como para la mente.

Además de contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, la actividad física ayuda a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer el bienestar emocional. Incluso caminatas diarias o ejercicios moderados pueden generar efectos positivos.

3. Mantener una alimentación equilibrada

La alimentación también influye en la salud mental. Una dieta variada y balanceada aporta nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo y del cerebro.

Algunos estudios encontraron que personas con depresión suelen presentar niveles más bajos de determinados micronutrientes, como vitaminas del grupo B, vitamina D y minerales como magnesio, calcio y zinc.

4. Evitar el consumo de alcohol y tabaco

Aunque muchas personas asocian estas sustancias con la relajación, los especialistas advierten que tanto el tabaco como el alcohol pueden afectar negativamente la salud mental.

Investigaciones científicas vinculan el tabaquismo con un mayor riesgo de desarrollar ansiedad y depresión. En el caso del alcohol, su consumo puede intensificar emociones negativas y agravar síntomas depresivos ya existentes.

5. Fomentar una vida social activa

Mantener vínculos sociales saludables es otro factor importante para el bienestar emocional.

Diversos estudios destacan que la soledad puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar trastornos como la ansiedad y la depresión. Por el contrario, contar con una red de apoyo, compartir actividades y fortalecer las relaciones personales puede actuar como un factor protector frente a estos problemas.

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