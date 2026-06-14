Cinco hábitos que pueden ayudar a prevenir la depresión, según especialistas

La depresión es uno de los trastornos de salud mental más frecuentes en el mundo y puede afectar profundamente la calidad de vida de quienes la padecen. Se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza o pérdida de interés en las actividades cotidianas, síntomas que pueden extenderse durante largos períodos e interferir con el bienestar emocional, social y físico.