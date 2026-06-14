Cómo identificar una relación tóxica antes de que afecte tu salud emocional

Entre las consecuencias de este proceso menciona el crecimiento de conductas individualistas, una menor disposición al compromiso y una preferencia cada vez más marcada por vínculos selectivos y espacios sociales reducidos. Desde su mirada, estos cambios podrían impactar directamente en la forma en que las personas construyen relaciones afectivas. “Probablemente veremos cada vez menos parejas basadas en la convivencia, la empatía, la solidaridad y el compromiso sostenido”, advierte. “Tal vez estemos atravesando una transición hacia nuevas formas de vincularnos. Como todo cambio profundo, genera incertidumbre y desafíos de adaptación”, señala. Para el experto, la clave sigue siendo la misma: construir vínculos basados en el respeto, la comunicación, la autonomía y el reconocimiento de las necesidades propias y ajenas.