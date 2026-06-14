Tragedia en Brasil: una joven murió tras ser lanzada sin las cuerdas de seguridad en un bungee jumping

El episodio ocurrió en el conocido Ponte do Esqueleto, un puente frecuentado por turistas y aficionados a los deportes extremos. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, los investigadores analizan una posible falla humana durante la preparación del salto. Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran el momento previo al accidente y se observa una cuerda sobre la estructura mientras la joven es impulsada al vacío.