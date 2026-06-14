Tragedia en Brasil: una joven murió tras ser lanzada sin las cuerdas de seguridad en un bungee jumping
La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas durante un salto de bungee jumping conmocionó a Brasil. Las autoridades investigan una presunta falla de seguridad en una de las atracciones más populares de Limeira.
Resumen para apurados
- Maria Eduarda Rodrigues, de 21 años, murió este sábado en Limeira, Brasil, al caer de 40 metros en un salto de bungee jumping sin las cuerdas de seguridad colocadas.
- El hecho ocurrió en el Ponte do Esqueleto. La investigación apunta a una falla humana al lanzar a la joven sin sujeción. La policía demoró a los empleados del lugar.
- Esta tragedia reabrió el debate sobre la regulación y las medidas de seguridad exigidas en el turismo de aventura y la práctica de deportes extremos a nivel mundial.
Una joven de 21 años murió este sábado en Brasil tras sufrir un accidente durante una actividad de bungee jumping en el municipio de Limeira, ubicado en el interior del estado de San Pablo. El caso provocó una fuerte conmoción y es investigado por las autoridades, que intentan determinar las responsabilidades detrás del hecho.
La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una estudiante y profesora vinculada al ámbito de la actividad física que había viajado al lugar para realizar uno de los saltos extremos más populares de la región.
Según las primeras investigaciones, el accidente se produjo cuando la joven fue lanzada desde una plataforma de aproximadamente 40 metros de altura sin que estuvieran correctamente colocados los sistemas de seguridad.
Qué se sabe sobre el accidente en Limeira
El episodio ocurrió en el conocido Ponte do Esqueleto, un puente frecuentado por turistas y aficionados a los deportes extremos. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, los investigadores analizan una posible falla humana durante la preparación del salto. Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran el momento previo al accidente y se observa una cuerda sobre la estructura mientras la joven es impulsada al vacío.
Las imágenes también registran la reacción desesperada de quienes se encontraban en el lugar, que advirtieron sobre la ausencia del sistema de sujeción cuando el salto ya se había producido.
Tras el hecho, las autoridades iniciaron un operativo para localizar a empleados vinculados a la actividad. Según informó la Policía Militar, varias personas quedaron demoradas mientras avanza la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del caso.
El prometido de la víctima presenció el accidente y debió recibir asistencia médica tras sufrir una descompensación. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud para ser atendido. La causa quedó en manos de las autoridades policiales de Limeira, que continúan reuniendo pruebas y tomando declaraciones a los involucrados.
Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años y residía en la región metropolitana de San Pablo. Se había graduado en áreas vinculadas a la Educación Física y la Gestión Deportiva.
En sus redes sociales compartía habitualmente contenidos relacionados con el ejercicio, la vida al aire libre, los viajes y el bienestar. Amigos y familiares la despidieron con mensajes de dolor tras conocerse la noticia.
Según trascendió, poco antes de realizar el salto había publicado una imagen desde el puente acompañada por una frase en tono de humor sobre la experiencia que estaba a punto de vivir.
La muerte de la joven reabrió el debate sobre las medidas de seguridad en actividades de turismo aventura y deportes extremos, una industria que cada año atrae a miles de personas en distintas partes del mundo.