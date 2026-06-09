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Turistas brasileños ingresaron a un área restringida del Nahuel Huapi y fueron multados

Los visitantes descendieron hasta la costa del Ventisquero Negro, cruzaron una baranda de seguridad e ignoraron la señalización.

MULTADOS. Turistas brasileños ingresaron a un área restringida del Nahuel Huapi.
MULTADOS. Turistas brasileños ingresaron a un área restringida del Nahuel Huapi.
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Guardaparques multaron el último fin de semana a turistas brasileños que ingresaron a una zona restringida por peligro de derrumbe en el Parque Nahuel Huapi, Río Negro.
  • Los visitantes ignoraron la cartelería y cruzaron barandas en el Ventisquero Negro. Fueron identificados gracias a guías locales, videos y apoyo de Gendarmería Nacional.
  • Este hecho resalta la necesidad de respetar las normas en áreas protegidas para evitar accidentes graves y daños a ecosistemas frágiles, reforzando el control cooperativo.
Resumen generado con IA

Un grupo de turistas brasileños fue multado el último fin de semana luego de ingresar a un sector restringido del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona de Pampa Linda, pese a las advertencias y señalizaciones colocadas en el lugar.

El episodio ocurrió en el sitio conocido como Ventisquero Negro, un área cerrada al público debido al riesgo de derrumbes, caída de rocas y posibles daños sobre un ecosistema considerado frágil, según informó la Intendencia del parque a través de comunicados reproducidos por medios locales.

De acuerdo con la información oficial, los visitantes descendieron hasta la costa de la laguna, ignoraron la cartelería que prohíbe el acceso y atravesaron la baranda de seguridad instalada para impedir el ingreso.

La identificación de los turistas se concretó posteriormente en los sectores de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas, mediante un operativo coordinado con Gendarmería Nacional y con apoyo de material audiovisual, según las publicaciones difundidas por la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi en redes sociales.

Un área con riesgo de derrumbes

Desde el organismo explicaron que la restricción responde a las características del terreno, formado por morenas glaciares con materiales poco consolidados, pendientes inestables y rocas sueltas.

Advirtieron además que el tránsito de personas en esa zona incrementa el riesgo de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, situaciones que podrían derivar en accidentes graves.

Actualmente, el acceso permitido se limita al mirador habilitado para observar la laguna y el glaciar. El parque recordó que los visitantes deben permanecer exclusivamente en ese espacio acondicionado para una observación segura del lago y del ventisquero.

Fuera de ese sector, remarcaron, cada circulación provoca impactos negativos sobre un ambiente “especialmente sensible”.

La infracción fue detectada gracias al aviso de guías y prestadores turísticos de la zona, quienes alertaron de inmediato al guardaparque de guardia mientras realizaba tareas de fiscalización en otro sector. Esa comunicación permitió iniciar el procedimiento que concluyó con el labrado de las actas correspondientes.

Desde la Intendencia también aclararon que la ausencia visible de guardaparques en un punto específico no implica falta de control, ya que las seccionales cubren grandes extensiones y los agentes trabajan simultáneamente en distintos sectores.

Una vez individualizados, los turistas fueron notificados sobre la infracción cometida y se confeccionó la documentación correspondiente, según consignaron medios locales como ANBariloche, El Cordillerano y Diario Río Negro.

El parque destacó además que la detección del hecho fue posible gracias al trabajo conjunto entre guardaparques, guías y prestadores turísticos.

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