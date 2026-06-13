Brasil no pudo frente a un Marruecos que le jugó de igual a igual

Sin embargo, si hay algo que no le falta a la “Verdeamarela”, son individualidades. Lo que no pudo lograr mediante el juego, lo hizo con un golpe psicológico. El país árabe parecía más cerca del segundo que Brasil del empate. Pero apareció el crack. A los 31 minutos, Bruno Guimarães metió un pase en profundidad para que Vinícius Junior avanzara por la banda izquierda, enganchara hacia su derecha y fusilara con un potente remate cruzado a Yassine Bounou. Otro golazo, el 1-1, y el freno al dominio africano.