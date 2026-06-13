Brasil no pudo frente a un Marruecos que le jugó de igual a igual

Resumen para apurados
- Brasil y Marruecos empataron 1-1 en un intenso partido de la fase de grupos, donde el seleccionado africano logró neutralizar a la potencia sudamericana con un juego ofensivo.
- Tras el gol inicial de Saibari para Marruecos, Vinícius Júnior empató con una gran jugada individual. El arquero Alisson salvó a Brasil de la derrota sobre el final del encuentro.
- El empate consolida el gran presente de Marruecos tras Qatar 2022 y lo posiciona para pelear el liderazgo del grupo, mientras que Brasil deberá mejorar su nivel de juego.
Si alguien tenía dudas de si Marruecos iba a poder mantener todo lo bueno que hizo en Qatar 2022, el seleccionado africano se encargó de despejarlas.
Un primer tiempo donde fue totalmente superior sirvió como muestra de que, a pesar de tener más obligación que hace cuatro años, el fuego del equipo está intacto. Y a pesar de tener enfrente a Brasil, no hubo miedo escénico.
Con una presión asfixiante y un ataque siempre amenazante, Marruecos sometió totalmente a la “Canarinha” en la media hora inicial. De hecho, el aviso de largada lo dio Neil El Aynaoui tras un desborde por izquierda y un pase atrás que Marquinhos llegó a cerrar milagrosamente cuando el remate tenía destino de gol. Con trepadas de Achraf Hakimi, un Azzedine Ounahi manejando los hilos en el medio y Brahim Díaz e Ismael Saibari corriendo cada pelota, Brasil lució desconcertado y sin respuestas.
En el mejor momento marroquí, llegó la recompensa. Díaz recibió en tres cuartos y metió un pase entre líneas exquisito para Saibari, que definió por arriba de Alisson Becker: golazo y preocupación en el banco de Carlo Ancelotti.
Sin embargo, si hay algo que no le falta a la “Verdeamarela”, son individualidades. Lo que no pudo lograr mediante el juego, lo hizo con un golpe psicológico. El país árabe parecía más cerca del segundo que Brasil del empate. Pero apareció el crack. A los 31 minutos, Bruno Guimarães metió un pase en profundidad para que Vinícius Junior avanzara por la banda izquierda, enganchara hacia su derecha y fusilara con un potente remate cruzado a Yassine Bounou. Otro golazo, el 1-1, y el freno al dominio africano.
A partir de ahí, el partido se hizo de ida y vuelta. Brasil tuvo el segundo en los pies de Lucas Paquetá, quien conectó un centro desde la izquierda con una tremenda tijera que “Bono” llegó a cachetear hacia un costado. Poco después, un cabezazo de Igor Thiago que se fue desviado mandó el encuentro al descanso con una sensación de paridad total.
En el complemento, y tras mover el banco con algunas variantes, el desarrollo cambió. Brasil empezó a monopolizar la posesión del balón, pero careció de profundidad. Los intentos de la “Canarinha” pasaron por un remate bajo de Raphinha y un par de proyecciones de Danilo Santos que no generaron mayor peligro.
El ritmo decayó, y ambos comenzaron a mirar con buenos ojos el empate, aunque Marruecos casi se lleva el premio mayor sobre la hora. El Aynaoui sacó un tremendo disparo que tapó Alisson; el arquero dio un rebote algo largo y tuvo una reacción increíble desde el suelo para ahogarle el grito a Ayoub Amaimouni, quien entraba solo para empujarla. No hubo tiempo para más.
Brasil deberá mejorar si quiere estar a la altura de su historia; Marruecos se va feliz, y se ilusiona con robarse el primer puesto del grupo.