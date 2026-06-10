La FET aportará datos a la reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán

Mañana, el Concejo Deliberante será sede de una nueva audiencia pública en el marco de la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán.
En esta ocasión, el cuerpo parlamentario que preside Fernando Juri recibirá a la Cámara Tucumana de la Construcción (a cargo de Jorge Garber) y a la Federación Económica de Tucumán (FET), conducida por Héctor Viñuales.
La reunión se llevará adelante mañana a las 9 en el SUM (5° piso del Concejo), ubicado en Monteagudo y San Martín. Los disertantes serán escuchados por la comisión especial del CPU, encabezada por el peronista Facundo Vargas Aignasse e integrada por los ediles Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez, Cristian Abel y los funcionarios municipales Luis Lobo Chaklian, Guadalupe Rearte, Marcelo Daniel Beccari y Mónica Gladys Alicia Ailan.
Cuarta audiencia
Se trata de la cuarta audiencia en la que se harán aportes al próximo Código de Planeamiento Urbano. La primera contó con el análisis de la Municipalidad capitalina, y luego el sector inmobiliario y la Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit) sumaron recomendaciones.
La última semana de mayo, en tanto, el Colegio de Arquitectos de Tucumán y una docente e investigadora del Conicet-UNT encabezaron las exposiciones. Se prevé que el ciclo de audiencias públicas concluya en agosto.