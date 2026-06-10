La FET aportará datos a la reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán

La reunión se llevará adelante mañana a las 9 en el SUM (5° piso del Concejo), ubicado en Monteagudo y San Martín. Los disertantes serán escuchados por la comisión especial del CPU, encabezada por el peronista Facundo Vargas Aignasse e integrada por los ediles Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez, Cristian Abel y los funcionarios municipales Luis Lobo Chaklian, Guadalupe Rearte, Marcelo Daniel Beccari y Mónica Gladys Alicia Ailan.