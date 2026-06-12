Política

Reforma del Código de Planeamiento Urbano: piden que se cuide el “corazón” de la capital tucumana

La FET y la CTC participaron de la cuarta audiencia pública en el Concejo Deliberante.

FORO. Vargas Aignasse, Juri y Lobo Chaklian en la presentación.
FORO. Vargas Aignasse, Juri y Lobo Chaklian en la presentación.
Hace 1 Hs

El Concejo Deliberante realizó la cuarta audiencia pública para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para San Miguel de Tucumán. Las exposiciones estuvieron a cargo de la Federación Económica de Tucumán (FET) y de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC).

El titular del cuerpo, Fernando Juri, abrió la jornada agradeciendo la participación de Héctor Viñuales y de Bernardo Racedo Aragón (por la FET) y de Jorge Garber (por la CTC). Lo acompañaban el presidente de la comisión especial, el concejal Facundo Vargas Aignasse, y el funcionario municipal que integra el comité, Luis Lobo Chaklian.

“La ciudad tiene más del 55% el producto bruto de todas las capitales del norte argentino, lo cual habla que dentro de este planteo que hacen los distintos estamentos y colegios sobre lo esperado para este nuevo CPU, queremos que se tenga la misión del cuore de esta ciudad, que son el comercio y los servicios, con el comercio más potente del norte y servicios como la construcción que deben considerar el crecimiento en este contexto difícil”, abordó Viñuales en su disertación.

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

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En tanto, Garber acotó que la capital tucumana “es una ciudad diferente, que no puede ser tratada como la mayoría de las ciudades porque al ser una histórica tiene un epicentro: nuestra Casa Histórica, y desde ahí tiene que empezar a tratarse radialmente, respetando sus centros históricos, sus áreas establecidas con edificios y monumentos icónicos”.

Temas San Miguel de TucumánBernardo Racedo AragónLuis Lobo ChakliánFernando JuriJorge GarberHéctor Viñuales
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