Reforma del Código de Planeamiento Urbano: piden que se cuide el “corazón” de la capital tucumana

“La ciudad tiene más del 55% el producto bruto de todas las capitales del norte argentino, lo cual habla que dentro de este planteo que hacen los distintos estamentos y colegios sobre lo esperado para este nuevo CPU, queremos que se tenga la misión del cuore de esta ciudad, que son el comercio y los servicios, con el comercio más potente del norte y servicios como la construcción que deben considerar el crecimiento en este contexto difícil”, abordó Viñuales en su disertación.