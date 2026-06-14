¿Cómo cobran los freelancers en el exterior?

Diseñadores, programadores, especialistas en marketing, traductores y perfiles tecnológicos trabajan cada vez más para compañías internacionales, impulsando una demanda creciente de soluciones de cobro globales, más ágiles y adaptadas a una economía cada vez más digital.
A esa transformación profunda que atraviesa el mercado argentino, se suma un cambio en la manera de cobrar trabajos para clientes internacionales. A las tradicionales transferencias bancarias y plataformas globales como PayPal o Payoneer, ahora se suma con fuerza el uso de billeteras digitales y stablecoins como USDC y USDT, impulsadas por la necesidad de operar con mayor velocidad, flexibilidad y menores costos. “Hoy el esquema es mucho más diverso que hace unos años. Los freelancers combinan múltiples herramientas: desde cuentas internacionales y plataformas tradicionales hasta billeteras digitales que permiten recibir directamente en dólares digitales”, explica Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.
De este modo, una porción cada vez más significativa de freelancers argentinos ya elige cobrar mediante criptoactivos estables vinculados al dólar, atraídos principalmente por la rapidez de las operaciones, menores costos y la posibilidad de administrar fondos sin depender del sistema bancario tradicional. Al respecto, durante este año ya hubo cambios importantes: avances regulatorios que dieron más margen para cobrar desde el exterior y un cambio tecnológico y cultural que amplió el acceso a herramientas para operar directamente con dólares digitales. Sin embargo, todavía persisten desafíos estructurales. Entre ellos aparecen las comisiones elevadas de las transferencias internacionales, las demoras operativas, las dificultades vinculadas a la conversión de moneda y la fragmentación de plataformas que obliga a muchos usuarios a utilizar varias herramientas al mismo tiempo. El mercado atraviesa una transición hacia modelos híbridos donde los usuarios priorizan flexibilidad, velocidad y autonomía financiera.