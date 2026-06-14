¿Cómo cobran los freelancers en el exterior?

De este modo, una porción cada vez más significativa de freelancers argentinos ya elige cobrar mediante criptoactivos estables vinculados al dólar, atraídos principalmente por la rapidez de las operaciones, menores costos y la posibilidad de administrar fondos sin depender del sistema bancario tradicional. Al respecto, durante este año ya hubo cambios importantes: avances regulatorios que dieron más margen para cobrar desde el exterior y un cambio tecnológico y cultural que amplió el acceso a herramientas para operar directamente con dólares digitales. Sin embargo, todavía persisten desafíos estructurales. Entre ellos aparecen las comisiones elevadas de las transferencias internacionales, las demoras operativas, las dificultades vinculadas a la conversión de moneda y la fragmentación de plataformas que obliga a muchos usuarios a utilizar varias herramientas al mismo tiempo. El mercado atraviesa una transición hacia modelos híbridos donde los usuarios priorizan flexibilidad, velocidad y autonomía financiera.