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¿Cómo cobran los freelancers en el exterior?

Preferencias por el dólar digital y las stablecoins.

¿Cómo cobran los freelancers en el exterior?
Hace 3 Hs

Diseñadores, programadores, especialistas en marketing, traductores y perfiles tecnológicos trabajan cada vez más para compañías internacionales, impulsando una demanda creciente de soluciones de cobro globales, más ágiles y adaptadas a una economía cada vez más digital.

La modernización de los pagos paracaptar más clientes y fidelizarlos

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A esa transformación profunda que atraviesa el mercado argentino, se suma un cambio en la manera de cobrar trabajos para clientes internacionales. A las tradicionales transferencias bancarias y plataformas globales como PayPal o Payoneer, ahora se suma con fuerza el uso de billeteras digitales y stablecoins como USDC y USDT, impulsadas por la necesidad de operar con mayor velocidad, flexibilidad y menores costos. “Hoy el esquema es mucho más diverso que hace unos años. Los freelancers combinan múltiples herramientas: desde cuentas internacionales y plataformas tradicionales hasta billeteras digitales que permiten recibir directamente en dólares digitales”, explica Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.

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De este modo, una porción cada vez más significativa de freelancers argentinos ya elige cobrar mediante criptoactivos estables vinculados al dólar, atraídos principalmente por la rapidez de las operaciones, menores costos y la posibilidad de administrar fondos sin depender del sistema bancario tradicional. Al respecto, durante este año ya hubo cambios importantes: avances regulatorios que dieron más margen para cobrar desde el exterior y un cambio tecnológico y cultural que amplió el acceso a herramientas para operar directamente con dólares digitales. Sin embargo, todavía persisten desafíos estructurales. Entre ellos aparecen las comisiones elevadas de las transferencias internacionales, las demoras operativas, las dificultades vinculadas a la conversión de moneda y la fragmentación de plataformas que obliga a muchos usuarios a utilizar varias herramientas al mismo tiempo. El mercado atraviesa una transición hacia modelos híbridos donde los usuarios priorizan flexibilidad, velocidad y autonomía financiera.

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