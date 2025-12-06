Secciones
Cuánto pueden ganar los freelancers argentinos y cómo se las ingenian para cobrar más rápido

El avance del trabajo remoto y el uso de dólares digitales cambiaron la forma en la que profesionales del país cobran, ahorran y se vinculan con mercados globales.

ECONOMÍA. El uso de dólares digitales crece entre quienes trabajan para el exterior.
Hace 1 Hs

El trabajo remoto se transformó en una de las opciones laborales favoritas de los jóvenes profesionales de la Argentina. La posibilidad de participar en proyectos internacionales desde una computadora, sin importar la ubicación, abrió caminos que antes parecían lejanos. Ese crecimiento se reflejó en los ingresos, en los perfiles que hoy exportan servicios y, sobre todo, en la forma en la que se cobran esos trabajos.

La digitalización acortó distancias y permitió que miles de trabajadores locales establezcan vínculos directos con empresas de otros países. Esta dinámica potenció la exportación de servicios, y generó un nuevo escenario laboral donde conviven tecnología, pagos globales y un mercado que busca talento argentino.

Dólares digitales: qué son los USDC y USDT, y por qué los usan tanto

En este nuevo esquema, los métodos de cobro cambiaron por completo. Hoy la mayoría de los freelancers recibe sus pagos en USDC o USDT, dos stablecoins, es decir, monedas digitales que siempre mantienen el mismo valor que un dólar.

La razón es simple: 

- No pierden valor. A diferencia de otras criptomonedas, no suben ni bajan. 

- Permiten recibir pagos al instante, sin esperar días a que el banco los acredite.

- Evitan trámites bancarios largos o costosos.

- Se pueden convertir a pesos o guardar como ahorro según la necesidad del usuario.

Sólo el 2% decide cobrar directamente en pesos. La estabilidad del dólar digital y la rapidez de las plataformas terminaron de convertirlo en el sistema preferido entre quienes trabajan para el exterior.

Un perfil profesional que cambió con el tiempo

En los primeros años del trabajo remoto predominaban tareas pequeñas o de baja complejidad. Ahora el escenario muestra otra cara: programadores, desarrolladores, diseñadores, consultores y especialistas en tecnología lideran la actividad freelance internacional.

Estos perfiles participan en proyectos más amplios, con trabajos estables y vínculos más directos con empresas extranjeras. Al mismo tiempo, muchas tareas menores perdieron presencia ante la demanda creciente de servicios técnicos.

Ingresos en aumento y demanda sostenida

Según datos de la plataforma BitWage, el ingreso promedio de los últimos 12 meses fue de U$S 1.475. Sin embargo, en los últimos tres meses ese promedio subió a U$S 2.586, una cifra que refleja mejores oportunidades, valorización del talento argentino y una demanda internacional firme, sobre todo en áreas tecnológicas.

Estados Unidos continúa como principal origen de los pagos, pero su participación bajó del 94% al 88%. Europa creció del 5% al 12%, lo que muestra una diversificación del mercado y nuevas oportunidades para perfiles locales.

El trabajo remoto sumó herramientas digitales, métodos de cobro innovadores y mercados más amplios. Todo indica que esta modalidad continuará en expansión y que los profesionales con habilidades técnicas seguirán ocupando un rol central en proyectos globales.

Comentarios