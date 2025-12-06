Cuánto pueden ganar los freelancers argentinos y cómo se las ingenian para cobrar más rápido

El trabajo remoto se transformó en una de las opciones laborales favoritas de los jóvenes profesionales de la Argentina. La posibilidad de participar en proyectos internacionales desde una computadora, sin importar la ubicación, abrió caminos que antes parecían lejanos. Ese crecimiento se reflejó en los ingresos, en los perfiles que hoy exportan servicios y, sobre todo, en la forma en la que se cobran esos trabajos.