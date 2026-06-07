Plazo fijo versus billeteras virtuales: qué opción genera más intereses en junio de 2026

Las billeteras virtuales y los plazos fijos siguen siendo dos de las alternativas más elegidas por los argentinos para resguardar sus ahorros en pesos. Sin embargo, las recientes modificaciones en las tasas de interés reavivaron el debate sobre cuál de estas herramientas ofrece una mejor rentabilidad. Con diferencias cada vez más marcadas entre entidades financieras y fintech, los ahorristas analizan dónde conviene colocar su dinero para obtener mayores ganancias.