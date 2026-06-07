Plazo fijo versus billeteras virtuales: qué opción genera más intereses en junio de 2026

Resumen para apurados
- En junio de 2026, los ahorristas argentinos comparan billeteras virtuales y plazos fijos para cuidar sus pesos, ante recientes cambios en las tasas de interés del mercado.
- La billetera Ualá lidera el mercado con una TNA del 26%, superando al mejor plazo fijo (24,25%). Las apps ofrecen liquidez diaria, mientras los bancos exigen congelar fondos.
- La reducida brecha de tasas obligará a los ahorristas a definir su estrategia según prioricen la disponibilidad inmediata del dinero o la previsibilidad de un rendimiento fijo.
Las billeteras virtuales y los plazos fijos siguen siendo dos de las alternativas más elegidas por los argentinos para resguardar sus ahorros en pesos. Sin embargo, las recientes modificaciones en las tasas de interés reavivaron el debate sobre cuál de estas herramientas ofrece una mejor rentabilidad. Con diferencias cada vez más marcadas entre entidades financieras y fintech, los ahorristas analizan dónde conviene colocar su dinero para obtener mayores ganancias.
Durante junio de 2026, las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales mostraron una fuerte competencia por captar usuarios. Actualmente, la plataforma que lidera el ranking de rendimiento es Ualá, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 26%, superando incluso a la mayoría de los plazos fijos disponibles en el mercado. Detrás aparecen opciones como Cocos Capital con 19,72%, Naranja X con 18%, Personal Pay con 17,85% y Mercado Pago con 17,70%.
La principal ventaja de las billeteras virtuales radica en la disponibilidad inmediata del dinero. Los usuarios generan intereses diarios sin necesidad de inmovilizar fondos y pueden realizar pagos o transferencias en cualquier momento. Sin embargo, las tasas suelen modificarse con frecuencia y algunas plataformas establecen límites para los montos remunerados, por lo que el rendimiento puede variar de un mes a otro.
Los plazos fijos con mejor tasa en Argentina
En el segmento de los plazos fijos, algunas entidades financieras continúan ofreciendo rendimientos competitivos para depósitos a 30 días. Las mejores tasas del mercado corresponden a Crédito Regional Compañía Financiera (24,25%), Banco Masventas (24%), Banco Voii (24%), Banco Meridian (23,50%), Banco CMF (23,25%) y Banco Bica (23%).
Por su parte, los bancos tradicionales mantienen tasas más moderadas. Entre ellos se destacan Banco Provincia (19,50%), Banco Nación (19%), Banco de Comercio (19%), BBVA (18,75%), Banco del Chubut (18,50%), Banco Galicia (18,25%) y Banco Macro (18%).
¿Qué conviene más: plazo fijo o billetera virtual?
La respuesta depende del perfil de cada ahorrista. Quienes priorizan la liquidez y la posibilidad de disponer del dinero en cualquier momento encuentran una ventaja clara en las billeteras virtuales. Además, en junio de 2026 algunas fintech ofrecen tasas superiores a las de gran parte de los bancos.
En cambio, quienes buscan previsibilidad suelen inclinarse por el plazo fijo. Este instrumento permite conocer desde el primer día cuánto dinero se obtendrá al vencimiento, sin depender de cambios en las tasas durante el período de inversión.
Actualmente, la diferencia entre las mejores billeteras virtuales y los plazos fijos más rentables es reducida. Mientras Ualá lidera con una TNA del 26%, el mejor plazo fijo alcanza el 24,25%. Por ello, antes de invertir resulta clave comparar las tasas vigentes y evaluar si se prioriza la flexibilidad para disponer del dinero o la estabilidad que ofrece un rendimiento pactado de antemano.