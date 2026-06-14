La modernización de los pagos paracaptar más clientes y fidelizarlos

Según un informe de la consultora KPMG, el 54% de los comercios minoristas considera que la modernización de los pagos es crucial para el futuro de su negocio, incluyendo la capacidad de lograr importantes mejoras operativas y de eficiencia. Sin embargo, poco más de la mitad (53%) de los minoristas considera que sus bancos comprenden sus objetivos de modernización de pagos, y el 45% afirma que sus bancos están ofreciendo proactivamente soluciones de pago adaptadas a sus necesidades. Como los comercios minoristas planean aumentar sus presupuestos de modernización en un promedio del 2,5% durante el próximo año, hay margen para mayor cohesión y desarrollo en este ámbito.