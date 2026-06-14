La modernización de los pagos paracaptar más clientes y fidelizarlos

Según un informe de la consultora KPMG, el 54% de los comercios minoristas considera que la modernización de los pagos es crucial para el futuro de su negocio, incluyendo la capacidad de lograr importantes mejoras operativas y de eficiencia. Sin embargo, poco más de la mitad (53%) de los minoristas considera que sus bancos comprenden sus objetivos de modernización de pagos, y el 45% afirma que sus bancos están ofreciendo proactivamente soluciones de pago adaptadas a sus necesidades. Como los comercios minoristas planean aumentar sus presupuestos de modernización en un promedio del 2,5% durante el próximo año, hay margen para mayor cohesión y desarrollo en este ámbito.
Los bancos coinciden: el 51% cree que los futuros ganadores en el sector de pagos serán aquellos con los mejores ecosistemas; el 70% indica un incremento en el gasto, y el 21% reporta aumentos previstos de entre 5% y 9%. “Argentina tiene una larga historia en materia de alianzas de entidades financieras con retailers y marcas que en ambos casos apuntan principalmente a captar nuevos clientes y fidelizar. En esta nueva ola tendrán una ventaja competitiva las alianzas que además permitan facilitar los pagos y cobranzas con una gestión óptima de compliance y reducción de fraudes mediante el uso de tecnología e IA”, señala Eugenio Orco, socio líder de Consumo y Retail de KPMG Argentina.
Por su parte, Fernando Quiroga Lafargue, socio líderes de Servicios Financieros de KPMG Argentina, agrega que “Argentina se convirtió hoy en uno de los mercados más avanzados de América latina en pagos digitales. El Banco Central bajó las barreras de entrada en la competencia de Fintech y bancos en el sistema de pagos a través de Transferencias 3.0 como sistema abierto e interoperable. Hoy existe una competencia de jugadores con distintos modelos de negocios que nos permiten ser optimistas en relación a mejorar la relación entre entidades y comercios minoristas”.