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Guerra en Medio Oriente: la paz entre Irán y Estados Unidos está “muy cerca”

Pakistán anunció el “texto definitivo” del pacto pese a las divergencias con Washington.

ARDE EL SUR DEL LÍBANO. Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que impactó en edificios de la aldea de Choukine.
ARDE EL SUR DEL LÍBANO. Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que impactó en edificios de la aldea de Choukine.
Hace 4 Hs

TEHERÁN, Irán.- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que se alcanzó un “texto definitivo” para un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos”, afirmó Sharif en X.

“La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, agregó el jefe del Gobierno paquistaní. El anuncio llegó poco más de una hora después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asegurara, en la misma red social, que un “memorando de entendimiento” con Estados Unidos estaba cerca, añadiendo que los detalles del mismo se compartirán “en el momento oportuno”.

Un alto cargo estadounidense habló de “entre el 80 y el 85%” de probabilidad de que se firme.

También ayer, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa.

Vance añadió que los términos del memorando de entendimiento tienen “el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera.

Después de semanas de arduas negociaciones, las partes parecían optimistas anoche.

El acuerdo conllevaría un alivio “significativo” de las sanciones y el descongelamiento de activos iraníes y a cambio Irán aceptaría desmantelar su programa nuclear y entregar su material nuclear, añadió.

“Aún no hemos cruzado la meta, pero estamos muy cerca”, afirmó este funcionario del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Poco después, Suiza anunció haberse ofrecido “como el lugar para una posible firma, si las partes están de acuerdo con ello”.

Cambio de tono

Trump, que ya anunció en 39 ocasiones que se avecinaba un acuerdo, según un recuento de la cadena estadounidense CNN, tiene dificultades para encontrar una salida a esta impopular guerra, desencadenada por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero.

El magnate republicano mencionó el jueves la posible firma, ya este fin de semana, de un “acuerdo muy bueno”.

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Pero ayer cambió de tono, otra vez. “Los términos que Irán filtró (...) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito” aseguró el mandatario estadounidense en su red Truth Social usando mayúsculas.

“Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar”, acusó. “Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡INCREÍBLE!”, agregó.

La agencia iraní Mehr había publicado lo que presentó como un borrador de acuerdo marco de 14 puntos, que incluye el mantenimiento del control sobre Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el rápido desbloqueo de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el extranjero.

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Washington ofreció una versión totalmente diferente del texto. “Esto es lo que aceptaron”, indicó un funcionario estadounidense, que enumeró cinco puntos: “el material nuclear (iraní) será destruido y retirado”; “el programa nuclear será desmantelado”; “sus fondos no serán liberados hasta que cumplan los términos”; “el estrecho de Ormuz estará abierto”; “Irán no financiará a grupos terroristas”.

Este nuevo giro se produce después de que las hostilidades se reanudaran el domingo, tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel en represalia por los ataques israelíes en Líbano, lo que socavó aún más la tregua vigente desde el 8 de abril.

El jueves, Trump prometió golpear “muy fuerte” a Irán por la noche, pero canceló finalmente los ataques “teniendo en cuenta” el avance de las negociaciones.

Los mercados parecieron acoger con optimismo las últimas declaraciones, con el petróleo volviendo a situarse por debajo de los 90 dólares, aunque se mantienen cautelosos. “Es muy difícil saber qué está pasando”, comenta Steve Sosnick, de la plataforma Interactive Brokers. “Ya nos han anunciado al menos 30 veces, o incluso cerca de 40 o más, que algo va a suceder”.

Según la agencia oficial iraní IRNA, el memorando de entendimiento no prevé que Irán renuncie al control sobre Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos donde impuso un bloqueo de facto al inicio de la guerra.

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El medio también señaló que el programa nuclear iraní se abordaría en unas negociaciones posteriores de 60 días. El temor de que Irán se dote de la bomba atómica fue uno de los principales motivos esgrimidos por Estados Unidos e Israel para lanzar los ataques del 28 de febrero.

“Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no dispondrá del arma nuclear. El presidente Trump y yo estamos completamente de acuerdo en esta cuestión”, insistió el viernes el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

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