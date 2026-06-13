Guerra en Medio Oriente: la paz entre Irán y Estados Unidos está “muy cerca”

“La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, agregó el jefe del Gobierno paquistaní. El anuncio llegó poco más de una hora después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asegurara, en la misma red social, que un “memorando de entendimiento” con Estados Unidos estaba cerca, añadiendo que los detalles del mismo se compartirán “en el momento oportuno”.