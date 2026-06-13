Repudian ataques a magistrados y funcionarios judiciales

La Red Nacional, encabezada en Tucumán por su presidenta, Valentina Ruiz de los Llanos, el vicepresidente Raúl Robin Márquez, la secretaria de Relaciones Institucionales, Marcela Tejeda y la secretaria general María Soledad Hernández, indicó que “en una sociedad democrática, las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de crítica, debate y revisión a través de los mecanismos institucionales que el ordenamiento jurídico prevé. Sin embargo, las campañas de desprestigio, la estigmatización personal y las prácticas de hostigamiento dirigidas contra quienes ejercen responsabilidades públicas constituyen conductas incompatibles con los valores republicanos y afectan seriamente la convivencia democrática”. Y agregaron: “La independencia judicial y el respeto recíproco entre las instituciones representan pilares esenciales del sistema constitucional. Cuando se naturalizan los ataques personales y se pretende desacreditar a quienes tienen la responsabilidad de adoptar decisiones públicas, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones y se resiente la calidad de nuestra democracia”. “Desde Rejufide queremos reafirmar nuestro compromiso con la defensa de las instituciones de la República y hacer saber que brindaremos un firme acompañamiento y apoyo institucional a todos aquellos magistrados, funcionarios y servidores públicos que sean objeto de ataques o campañas de hostigamiento por el legítimo ejercicio de sus funciones, sean o no integrantes de nuestra asociación”, dijeron. Luego, en el comunicado, añadieron: “asimismo, expresamos nuestro respaldo a todas las personas que desempeñan responsabilidades en cualquiera de los poderes del Estado -Judicial, Ejecutivo y Legislativo-, convencidos de que la consolidación de la democracia exige preservar el respeto institucional y fortalecer el funcionamiento armónico de cada uno de ellos”. “En tiempos de profundas dificultades económicas y sociales, resulta indispensable promover una cultura de diálogo, tolerancia y respeto, poniendo en valor las innumerables acciones y obras que, desde los distintos ámbitos institucionales, se llevan adelante diariamente en beneficio de la comunidad. La crítica constructiva fortalece las instituciones; el agravio, la descalificación y el hostigamiento permanente solo contribuyen a erosionarlas”, indicaron. Y finalizaron: “Por ello, hacemos un llamado a toda la dirigencia política, social, académica y a la ciudadanía en general a reafirmar su compromiso con los principios republicanos, la convivencia democrática y el respeto a las instituciones, como condición indispensable para continuar construyendo una provincia y un país más justos, sólidos y respetuosos del Estado de Derecho”.