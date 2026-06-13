Repudian ataques a magistrados y funcionarios judiciales

Resumen para apurados
- La Red de Jueces, Fiscales y Defensores repudió hoy en Tucumán los ataques y hostigamientos a magistrados, alertando que estas agresiones dañan la independencia judicial.
- El pronunciamiento ocurrió durante una recorrida por el Centro Judicial del Este junto al gobernador Osvaldo Jaldo y autoridades de la Corte Suprema provincial.
- La entidad ratificó su apoyo a los funcionarios afectados y llamó a la dirigencia a respetar las instituciones para preservar el Estado de Derecho en la provincia.
La Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores (Rejufide) expresó su “profunda preocupación y su más enérgico repudio” frente a los reiterados episodios de hostigamiento, escrache y descalificación pública que en los últimos tiempos vienen sufriendo numerosos magistrados y funcionarios judiciales como consecuencia de las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.
Lo hizo luego de una recorrida realizada para supervisar las obras que se llevan adelante en el Centro Judicial del Este, de la cual participaron además el gobernador Osvaldo Jaldo, el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, y las vocales Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos.
La Red Nacional, encabezada en Tucumán por su presidenta, Valentina Ruiz de los Llanos, el vicepresidente Raúl Robin Márquez, la secretaria de Relaciones Institucionales, Marcela Tejeda y la secretaria general María Soledad Hernández, indicó que “en una sociedad democrática, las resoluciones judiciales pueden y deben ser objeto de crítica, debate y revisión a través de los mecanismos institucionales que el ordenamiento jurídico prevé. Sin embargo, las campañas de desprestigio, la estigmatización personal y las prácticas de hostigamiento dirigidas contra quienes ejercen responsabilidades públicas constituyen conductas incompatibles con los valores republicanos y afectan seriamente la convivencia democrática”. Y agregaron: “La independencia judicial y el respeto recíproco entre las instituciones representan pilares esenciales del sistema constitucional. Cuando se naturalizan los ataques personales y se pretende desacreditar a quienes tienen la responsabilidad de adoptar decisiones públicas, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones y se resiente la calidad de nuestra democracia”. “Desde Rejufide queremos reafirmar nuestro compromiso con la defensa de las instituciones de la República y hacer saber que brindaremos un firme acompañamiento y apoyo institucional a todos aquellos magistrados, funcionarios y servidores públicos que sean objeto de ataques o campañas de hostigamiento por el legítimo ejercicio de sus funciones, sean o no integrantes de nuestra asociación”, dijeron. Luego, en el comunicado, añadieron: “asimismo, expresamos nuestro respaldo a todas las personas que desempeñan responsabilidades en cualquiera de los poderes del Estado -Judicial, Ejecutivo y Legislativo-, convencidos de que la consolidación de la democracia exige preservar el respeto institucional y fortalecer el funcionamiento armónico de cada uno de ellos”. “En tiempos de profundas dificultades económicas y sociales, resulta indispensable promover una cultura de diálogo, tolerancia y respeto, poniendo en valor las innumerables acciones y obras que, desde los distintos ámbitos institucionales, se llevan adelante diariamente en beneficio de la comunidad. La crítica constructiva fortalece las instituciones; el agravio, la descalificación y el hostigamiento permanente solo contribuyen a erosionarlas”, indicaron. Y finalizaron: “Por ello, hacemos un llamado a toda la dirigencia política, social, académica y a la ciudadanía en general a reafirmar su compromiso con los principios republicanos, la convivencia democrática y el respeto a las instituciones, como condición indispensable para continuar construyendo una provincia y un país más justos, sólidos y respetuosos del Estado de Derecho”.