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Tacos sin harinas: 10 opciones que pueden reemplazar las clásicas tortillas

El fin de semana se presta para preparar comidas deliciosas, pero eso no implica necesariamente abandonar lo saludable.

Tacos sin harinas: 10 opciones que pueden reemplazar las clásicas tortillas
Imagen generada con inteligencia artificial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe gastronómico difunde diez recetas de tortillas para tacos sin harinas refinadas, ideales para celíacos y vegetarianos que buscan alternativas saludables.
  • Las opciones incluyen ingredientes como mandioca, garbanzos y vegetales (coliflor, zucchini), ofreciendo preparaciones caseras y aptas para dietas restrictivas.
  • Estas recetas promueven la alimentación saludable e inclusiva, facilitando que personas con restricciones médicas o dietarias disfruten de platos clásicos adaptados.
Resumen generado con IA

Pocas opciones resultan más tentadoras que unos buenos tacos para una cena de fin de semana. La variedad de rellenos, toppings y tortillas que existen convierten al plato típico mexicano en una alternativa que cualquiera puede adaptar a su gusto. Tal vez el comodín para los tacos sean las tortillas, pero también hay una infinidad de maneras de prepararlas sin harinas y sin caer en el trigo o el maíz.

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Algunas tortillas, como la hecha a base de mandioca, harina de garbanzo o trigo sarraceno, siguen más el estilo de las tortillas mexicanas. Pero también hay alternativas vegetarianas y otras aptas para personas celíacas.

Diez tortillas para tacos sin harinas

Tortillas de garbanzo

  • Ingredientes: una taza de harina de garbanzo, ¾ de taza de agua, una cucharada de aceite y sal.

Tortilla de almendras

  • Ingredientes: una taza de harina de almendras, dos huevos, una cucharada de psyllium, dos cucharadas de agua y sal.

Tortillas de mandioca

  • Ingredientes: una taza de fécula de mandioca, ½ taza de agua caliente, una cucharada de aceite y sal.

Tortillas de avena y huevo

  • Ingredientes: una taza de avena procesada, dos huevos, ½ taza de agua y sal.

Tortillas de avena y yogur.

  • Ingredientes: una taza de avena molida, ½ taza de yogur natural, un huevo y sal.

Tortillas de arroz (aptas para celíacos)

  • Ingredientes: una taza de harina de arroz, ¾ de taza de agua caliente, una cucharada de aceite y sal.

Tortillas de trigo sarraceno (aptas para celíacos)

  • Ingdientes: una taza de harina de trigo sarraceno, ¾ de taza de agua, una cucharada de aceite y sal.

Tortillas de coliflor

  • Ingredientes: 2 tazas de coliflor rallada, dos huevos, ½ taza de queso rallado, sal y pimienta.

Tortillas de zucchini

  • Ingredientes: dos zucchinis rallados, dos huevos, ¼ de taza de queso rallado y sal.

Tortillas de zanahoria

  • Ingredientes: dos zanahorias ralladas finas, dos huevos, ¼ de taza de queso rallado, sal y especias.

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