Tacos sin harinas: 10 opciones que pueden reemplazar las clásicas tortillas

Resumen para apurados
- Un informe gastronómico difunde diez recetas de tortillas para tacos sin harinas refinadas, ideales para celíacos y vegetarianos que buscan alternativas saludables.
- Las opciones incluyen ingredientes como mandioca, garbanzos y vegetales (coliflor, zucchini), ofreciendo preparaciones caseras y aptas para dietas restrictivas.
- Estas recetas promueven la alimentación saludable e inclusiva, facilitando que personas con restricciones médicas o dietarias disfruten de platos clásicos adaptados.
Pocas opciones resultan más tentadoras que unos buenos tacos para una cena de fin de semana. La variedad de rellenos, toppings y tortillas que existen convierten al plato típico mexicano en una alternativa que cualquiera puede adaptar a su gusto. Tal vez el comodín para los tacos sean las tortillas, pero también hay una infinidad de maneras de prepararlas sin harinas y sin caer en el trigo o el maíz.
Algunas tortillas, como la hecha a base de mandioca, harina de garbanzo o trigo sarraceno, siguen más el estilo de las tortillas mexicanas. Pero también hay alternativas vegetarianas y otras aptas para personas celíacas.
Diez tortillas para tacos sin harinas
Tortillas de garbanzo
- Ingredientes: una taza de harina de garbanzo, ¾ de taza de agua, una cucharada de aceite y sal.
Tortilla de almendras
- Ingredientes: una taza de harina de almendras, dos huevos, una cucharada de psyllium, dos cucharadas de agua y sal.
Tortillas de mandioca
- Ingredientes: una taza de fécula de mandioca, ½ taza de agua caliente, una cucharada de aceite y sal.
Tortillas de avena y huevo
- Ingredientes: una taza de avena procesada, dos huevos, ½ taza de agua y sal.
Tortillas de avena y yogur.
- Ingredientes: una taza de avena molida, ½ taza de yogur natural, un huevo y sal.
Tortillas de arroz (aptas para celíacos)
- Ingredientes: una taza de harina de arroz, ¾ de taza de agua caliente, una cucharada de aceite y sal.
Tortillas de trigo sarraceno (aptas para celíacos)
- Ingdientes: una taza de harina de trigo sarraceno, ¾ de taza de agua, una cucharada de aceite y sal.
Tortillas de coliflor
- Ingredientes: 2 tazas de coliflor rallada, dos huevos, ½ taza de queso rallado, sal y pimienta.
Tortillas de zucchini
- Ingredientes: dos zucchinis rallados, dos huevos, ¼ de taza de queso rallado y sal.
Tortillas de zanahoria
- Ingredientes: dos zanahorias ralladas finas, dos huevos, ¼ de taza de queso rallado, sal y especias.