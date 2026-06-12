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Budín de limón saludable en la air fryer: una receta sin harinas ni azúcar ideal para la merienda

En tan solo 10 minutos es posible preparar esta receta que no requiere de harinas refinadas ni azúcar.

Cómo preparar budín de limón en pocos pasos.
Cómo preparar budín de limón en pocos pasos. (Imagen Web)
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • La nutricionista Eugenia Grobcopatel difundió una receta de budín de limón saludable, sin harinas ni azúcar, para preparar en freidora de aire en solo diez minutos.
  • La propuesta busca reemplazar ingredientes refinados por avena y endulzantes naturales, adaptándose al auge de la cocina rápida y saludable con electrodomésticos modernos.
  • Esta alternativa promueve hábitos alimenticios más sanos y prácticos para la merienda diaria, facilitando el acceso a opciones nutritivas de rápida elaboración en el hogar.
Resumen generado con IA

Entre las muchas maneras en que la cocina puede variar, las recetas tradicionales se mezclan con las directrices de salud que promueven la necesaria introducción de alimentos con un perfil nutricional beneficioso para el bienestar. Así surgen innovaciones como el budín de limón hecho a base de avena y completado en una práctica elaboración dentro de la air fryer.

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Los budines no son precisamente lo que recuerdan a una opción nutritiva, pero ciertas modificaciones en sus ingredientes pueden cambiar este panorama. Reemplazando las harinas refinadas y las tazas de azúcar por la estevia, es posible lograr un postre sabroso y sano que puede repetirse incluso en la merienda de todos los días.

¿Cómo preparar budín de limón en la air fryer?

Al perfil nutricional de la avena, un superalimento que aporta carbohidratos de absorción lenta, fibra soluble y ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, se suma la facilidad de esta propuesta en air fryer. En tan solo 10 minutos ya tenés listo tu budín saludable. La licenciada en Nutrición de la UBA Eugenia Grobcopatel compartió en sus redes sociales cómo ejecutar esta simple receta.

A través de su Instagram, la especialista detalló una guía práctica para a quienes buscan opciones individuales, rápidas y de alto valor proteico.

Ingredientes necesarios:

  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de avena molida (harina de avena)
  • 1 cucharada de aceite
  • 30 mililitros de jugo de limón y un poco de su ralladura
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 sobre de stevia o 4 gotitas de endulzante

1. Colocar todos los elementos en un recipiente e integrarlos de manera uniforme hasta obtener una masa homogénea.

2. Volcar la preparación resultante en un molde pequeño apto para altas temperaturas.

3. Introducir el molde en la freidora de aire durante 10 minutos a una temperatura de 180 grados. Como alternativa para quienes no cuenten con este electrodoméstico, se puede realizar la cocción en un horno convencional durante un tiempo estimado de 15 minutos.

Esta propuesta no solo destaca por su velocidad y practicidad, sino también por prescindir totalmente de las harinas refinadas y los azúcares agregados, convirtiéndose en una opción ideal tanto para incorporar en el desayuno como durante la merienda de cada día.

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