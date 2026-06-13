Plazo Fijo: cuántos millones necesito invertir para ganar un salario mínimo al mes

Resumen para apurados
- Para obtener un salario mínimo ($367.800) en Argentina mediante un plazo fijo a 30 días, los ahorristas deben invertir hoy más de 20 millones de pesos por las bajas tasas actuales.
- Las tasas nominales anuales de los principales bancos locales se estabilizaron entre el 15% y el 19,5%, lo que exige destinar el equivalente a unos 80 salarios mínimos de capital.
- Los bajos rendimientos de los plazos fijos disminuyen su atractivo financiero, lo que obliga a los ahorristas a buscar alternativas de inversión más rentables en el mercado.
La Tasa Nominal Anual (TNA) de plazo fijo de los principales bancos se mantuvo relativamente estable durante las últimas semanas. Aunque el descenso que marcó los últimos meses se detuvo, los intereses que ofrece el plazo fijo siguen sin ser los más atractivos para los clientes. Para obtener sumas significativas, es necesario hacer grandes inversiones iniciales.
En un cálculo realizado con las TNA a 30 días declaradas por los bancos con mayor volumen de depósitos, se determinó que para lograr un Salario Mínimo Vital y Móvil al mes es necesario invertir más de 20 millones de pesos. La alta demanda que supone un plazo fijo para ganar $367.800 hace pensar en otras opciones para la inversión.
Las TNA de los 10 principales bancos en Argentina se ubican entre 15% y 19.5% a 30 días. Lideran el listado de los más convenientes el Banco Provincia (19.5%), el Banco Nación (19%), BBVA (18.75%), Macro (18.5%), ICBC y Credicoop (17.5%).
Cuánto invertir para ganar un Salario Mínimo, Vital y Móvil
En diciembre de 2025 el Gobierno oficializó mediante la Resolución 9/2025 el Salario ínfimo, Vital y Móvil para los siguientes meses. Se establecieron montos hasta agosto de 2026. En junio, el estipulado es de $367.800. Pero en julio y agosto ascenderá para ubicarse en $376.600.
Por lo pronto, estos son los montos que se necesita invertir en plazo fijo para obtener a 30 días un SMVyM, según las TNA de los diferentes bancos.
- Banco Provincia: inversión de $22.948.205,13
- Banco Nación: inversión de $23.552.105,26
- BBVA: inversión de $23.866.133,33
- Macro: inversión de $24.188.648,65
- ICBC: inversión de $25.570.857,14
- Credicoop: inversión de $25.570.857,14
- Banco Ciudad: inversión de $26.322.941,18
- Banco Patagonia: inversión de $27.968.125
- Banco Galicia: inversión de $29.832.666,67
- Banco Santander: inversión de $29.832.666,67
Además de los bancos con mayor volumen de depósitos en plazo fijo, el BCRA ofrece un listado con todas las entidades financieras que declaran a diario su TNA. Entre ellas, se posicionan las que tienen mejores TNA, aunque menor volumen de inversión.