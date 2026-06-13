Plazo Fijo: cuántos millones necesito invertir para ganar un salario mínimo al mes

En un cálculo realizado con las TNA a 30 días declaradas por los bancos con mayor volumen de depósitos, se determinó que para lograr un Salario Mínimo Vital y Móvil al mes es necesario invertir más de 20 millones de pesos. La alta demanda que supone un plazo fijo para ganar $367.800 hace pensar en otras opciones para la inversión.