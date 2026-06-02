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Plazos fijos: ¿cuánto pagan los bancos con mejores intereses por depositar $1 millón?

Tras semanas de fuertes caídas, las tasas de interés comienzan a estabilizarse y el plazo fijo se mantiene como una opción segura para cuidar el capital.

Plazos fijos: ¿cuánto pagan los bancos con mejores intereses por depositar $1 millón?
Foto: Ámbito Financiero
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras semanas de caídas, los bancos en Argentina estabilizaron las tasas de plazos fijos en junio, ofreciendo una opción segura para ahorrar $1 millón.
  • El Banco Central informó que las tasas tradicionales rondan el 15% y 19.5% de TNA, mientras que entidades menores ofrecen retornos de hasta $19,700 por millón depositado.
  • Aunque el plazo fijo no es la inversión más rentable actualmente, la estabilización de tasas consolida su atractivo como un instrumento de bajo riesgo para proteger el capital.
Resumen generado con IA

Los plazos fijos tuvieron semanas de caídas sin freno, pero finalmente parecen estar estabilizándose. Mientras que la mayoría de las entidades financieras pudieron mantener su Tasa Nominal Anual (TNA) en la última semana, sólo unas pocas tuvieron bajas y, menos aún, bajas considerables.

Plazo fijo: esta es la ganancia mensual por depositar $3.600.000 hoy

Plazo fijo: esta es la ganancia mensual por depositar $3.600.000 hoy

En el contexto de detenimiento de la caída de los intereses en plazo fijo, sigue siendo un instrumento que permite hacer rendir el dinero a fin de mes. Si bien no es el método de inversión que más ganancias ofrece hoy en día, tiene un alto margen de seguridad para quienes quieren invertir sin poner en riesgo su capital.

Mejores intereses en plazo fijo: $1 millón a 30 días

Los bancos con mejores tasas de interés no son los mismos que los bancos más reconocidos o con mayor volumen de depósito, según indica el Banco Central. Cada día, los bancos informan a la entidad central sus TNA y esta publica un listado con los porcentajes informados.

Los bancos con mayor volumen de depósito –no los más convenientes– al martes 2 de junio, son:

  • Banco Nación: 19% de TNA a 30 días
  • Santander: 15% de TNA a 30 días
  • Galicia: 16.25% de TNA a 30 días
  • Banco Provincia: 19.5% de TNA a 30 días
  • BBVA: 18.75% de TNA a 30 días
  • Macro: 18% de TNA a 30 días
  • Credicoop: 17.5% de TNA a 30 días
  • ICBC: 17.5% de TNA a 30 días
  • Banco Ciudad: 17% de TNA a 30 días
  • Banco Patagonia: 16% de TNA a 30 días
  • Crédito Regional: ganancia de $19,726.03 (retiro total de $1,019,726.03)
  • Meridian: ganancia de $19,315.07  (retiro total de $1,019,315.07)
  • Voii: ganancia de $19,315.07  (retiro total de $1,019,315.07)
  • CMF: ganancia de $19,109.59 (retiro total de $1,019,109.59)
  • BICA: ganancia de $18,904.11 (retiro total de $1,018,904.11)
  • REBA: ganancia de $18,082.19 (retiro total de $1,018,082.19)
  • Banco Sol: ganancia de $18,082.19 (retiro total de $1,018,082.19)
  • Banco Mariva: ganancia de $17,260.27 (retiro total de $1,017,260.27)
  • Banco Tierra del Fuego: ganancia de $17,260.27 (retiro total de $1,017,260.27)
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