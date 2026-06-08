Banco por banco: cuánto paga un plazo fijo de $2.000.000 en junio

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos continúan en descenso y cada vez son menos las entidades financieras que ofrecen rendimientos atractivos para los ahorristas. En este contexto, comparar las opciones disponibles se volvió fundamental para quienes buscan maximizar la rentabilidad de sus ahorros en un escenario de tasas que se ubican por debajo de las expectativas de inflación para 2026.