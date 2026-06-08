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Banco por banco: cuánto paga un plazo fijo de $2.000.000 en junio

Se desplomaron las tasas.

PLAZO FIJO. Cuánto paga cada banco.
PLAZO FIJO. Cuánto paga cada banco.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • En junio, los bancos argentinos redujeron las tasas de plazos fijos, rindiendo un máximo de 19,5% TNA para inversiones de $2.000.000 debido a la política monetaria del BCRA.
  • Banco Provincia lidera los retornos con una TNA del 19,5% y Banco Nación ofrece 19%, en un contexto de continuo descenso de tasas generalizado en todas las entidades financieras.
  • Al quedar los rendimientos por debajo de la inflación proyectada, los ahorristas se ven obligados a buscar alternativas de inversión más complejas para proteger su capital.
Resumen generado con IA

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos continúan en descenso y cada vez son menos las entidades financieras que ofrecen rendimientos atractivos para los ahorristas. En este contexto, comparar las opciones disponibles se volvió fundamental para quienes buscan maximizar la rentabilidad de sus ahorros en un escenario de tasas que se ubican por debajo de las expectativas de inflación para 2026.

De acuerdo con las tasas informadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), una inversión de $2.000.000 a 30 días puede generar diferencias significativas según la entidad elegida. Actualmente, el Banco Provincia lidera el ranking entre los principales bancos del país con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5%, seguido por Banco Nación con 19% y BBVA con 18,75%.

Cuánto gana un ahorrista por invertir $2.000.000 a 30 días

Banco Provincia

TNA: 19,5%

Ganancia estimada: $32.055

Monto total al vencimiento: $2.032.055

Banco Nación

TNA: 19%

Ganancia estimada: $31.233

Monto total al vencimiento: $2.031.233

BBVA

TNA: 18,75%

Ganancia estimada: $30.822

Monto total al vencimiento: $2.030.822

Cómo quedaron las tasas de los principales bancos

Detrás de las entidades que encabezan el ranking aparecen otras alternativas con rendimientos más bajos. Banco Macro ofrece una TNA del 18%, mientras que ICBC y Credicoop pagan 17,5%. Más abajo se ubican Banco Ciudad con 17%, Galicia con 16,25%, Patagonia con 16% y Santander con 15%.

Plazo fijo: qué analizan los ahorristas ante la baja de tasas

La fuerte reducción de las tasas de interés modificó el escenario para quienes buscan preservar el valor de sus ahorros. Con rendimientos que en muchos casos quedan por debajo de la inflación proyectada, los inversores siguen de cerca la evolución del mercado y evalúan alternativas que puedan ofrecer una mejor relación entre riesgo y rentabilidad.

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