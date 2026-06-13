SociedadClima y ecología

Fin de semana largo con frío, lluvias y neblina en el NOA: cómo estará el tiempo en cada provincia

Un frente frío marcará la agenda climática en el NOA. El termómetro se mantendrá estable y con necesidad de abrigo.

Fin de semana largo con frío, lluvias y neblina en el NOA: cómo estará el tiempo en cada provincia
Foto: Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un fin de semana largo con frío, lluvias y neblina en el NOA por la llegada de un frente frío previo al invierno.
  • Las temperaturas mínimas estarán bajo los 10 °C en las seis provincias de la región, acompañadas por lloviznas aisladas y bancos de niebla matinales durante las jornadas.
  • El clima invernal obligará a los habitantes y turistas del NOA a usar abrigo y tomar precauciones viales por la baja visibilidad durante este periodo de descanso.
Resumen generado con IA

El fin de semana largo ya empezó y la proximidad del invierno se hará sentir durante los tres días, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas mínimas estarán por debajo de los 10 °C en las seis provincias del NOA. Las máximas, por su parte, no se alejarán demasiado. La única excepción se registrará en Santiago del Estero, que tendrá un sábado con 22 °C.

Pronóstico para Tucumán: rige una alerta por probables lluvias fuertes hacia el mediodía

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Los fenómenos que se repetirán a lo largo y ancho de la mayoría de las provincias de la región serán las precipitaciones y la neblina. Las primeras se darán con baja intensidad, en forma de lluvias aisladas y lloviznas. La neblina, por otra parte, se registrará algunos días del fin de semana por la mañana.

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