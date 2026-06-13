Fin de semana largo con frío, lluvias y neblina en el NOA: cómo estará el tiempo en cada provincia

El fin de semana largo ya empezó y la proximidad del invierno se hará sentir durante los tres días, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas mínimas estarán por debajo de los 10 °C en las seis provincias del NOA. Las máximas, por su parte, no se alejarán demasiado. La única excepción se registrará en Santiago del Estero, que tendrá un sábado con 22 °C.