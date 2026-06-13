¡A no desabrigarse!: se espera un sábado frío y gris en Tucumán

El fin de semana se presenta con condiciones típicamente invernales en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado estará marcado por el cielo nublado durante gran parte del día.
La temperatura mínima prevista es de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados. Aunque no se esperan precipitaciones, la nubosidad será protagonista de la jornada, por lo que se recomienda salir con abrigo durante las primeras horas del día y la noche.
Para el domingo, en tanto, las condiciones mostrarán algunos cambios. El SMN prevé probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y cielo cubierto a lo largo de toda la jornada.
Además, se espera un descenso de la temperatura máxima, que rondará los 14 grados, lo que aportará una sensación más fría respecto del sábado.