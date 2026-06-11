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Pronóstico para Tucumán: rige una alerta por probables lluvias fuertes hacia el mediodía

La mínima fue de 13 °C y se espera otra jornada inestable, con mucha humedad. ¿Cómo estará el tiempo este fin de semana?

LLUVIAS. Al menos hasta el mediodía se esperan precipitaciones mientras que por la noche el cielo podría despejarse.
LLUVIAS. Al menos hasta el mediodía se esperan precipitaciones mientras que por la noche el cielo podría despejarse. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy una alerta amarilla por lluvias intensas en Tucumán para el mediodía, debido a un frente inestable que afecta a la provincia.
  • La jornada comenzó con 13 °C de mínima, 99% de humedad y lluvias desde la madrugada. Se prevé que las precipitaciones continúen hasta la tarde, alcanzando una máxima de 15 °C.
  • Aunque el cielo se despejaría por la noche, el pronóstico anticipa un fin de semana largo inestable, mayormente nublado y con temperaturas que no superarán los 19 °C.
Resumen generado con IA

Las condiciones del tiempo continuarán siendo inestables y, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitieron una alerta amarilla por posibles lluvias intensas durante este mediodía en diferentes puntos de la provincia. La máxima anunciada para hoy rondaría los 15 °C.

El frente nuboso que se posó en el inicio de la semana sobre Tucumán continuó provocando lluvias durante la madrugada y este jueves comenzó pasado por agua. La temperatura mínima fue de 13 °C, con una humedad y una nubosidad del 99%. La nubosidad se vio reducida a poco menos de tres kilómetros. 

Las estimaciones del SMN sostienen que las precipitaciones, con diferentes intensidades, se prolongarán durante toda la mañana y para el mediodía se esperan tormentas en la franja central y sur de la provincia. La temperatura subirá levemente hasta los 15 °C.

Durante la tarde se espera que las precipitaciones cesen mientras que el cielo continuará cubierto. La humedad descendería al 50% y los vientos serán leves desde el sector noreste. La temperatura llegaría a su máxima de 15 °C, con una térmica de 16 °C.

Por la noche el cielo podría despejarse y la nubosidad sería de apenas un 10%. La temperatura cederá hasta los 11 °C, mientras que la humedad se disparará hasta el 95%. Los vientos seguirán siendo leves desde el noreste. 

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana largo en Tucumán?

El SMN pronostica para el viernes cielo mayormente nublado, con una mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C, sin precipitaciones. Para el sábado se esperan condiciones del tiempo similares, con una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C. 

El domingo la nubosidad marcará la jornada, que comenzará con una mínima de 11 °C, mientras que la máxima alcanzaría apenas los 14 °C. Para el lunes se anuncian lloviznas matinales, con una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C.

Estas condiciones del tiempo se repetirían el martes y el miércoles, con un leve descenso de la nubosidad. La mínima rondará los 12 °C y los 15 °C, respectivamente, mientras que las máximas no superarían los 18 °C.

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