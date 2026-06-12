Se esperan nevadas intensas y viento extremo: la alerta que preocupa en la Patagonia

Resumen para apurados
- El SMN emitió este viernes alertas naranja y amarilla por nevadas y vientos extremos en la Patagonia para advertir a la población sobre posibles riesgos climatológicos.
- El fenómeno afectará a ocho provincias, con acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y ráfagas que superarán los 90 km/h.
- Ante el riesgo de interrupción de servicios y dificultades de tránsito, el SMN recomendó evitar traslados innecesarios y asegurar objetos para mitigar posibles accidentes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 12 de junio alertas de nivel naranja y amarillo por nevadas intensas y fuertes vientos que afectarán a distintas regiones del país. El organismo advirtió que las condiciones previstas podrían generar inconvenientes en las actividades diarias y provocar situaciones de riesgo en las zonas alcanzadas.
Las advertencias abarcan sectores de la Patagonia y la región cordillerana, donde se esperan acumulaciones significativas de nieve y ráfagas de gran intensidad.
Nevadas fuertes: las provincias alcanzadas por la alerta naranja
De acuerdo con el informe oficial, la alerta naranja por nevadas comprende áreas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
El SMN prevé nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 40 y 60 centímetros de nieve, aunque en algunos puntos estos valores podrían ser superados. Además, en las zonas de mayor altitud existe la posibilidad de que se produzca viento blanco, un fenómeno que reduce considerablemente la visibilidad y dificulta la circulación.
En sectores de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas, generando condiciones adversas para el tránsito y las actividades al aire libre.
Vientos intensos con ráfagas superiores a los 90 km/h
Por otra parte, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Según las previsiones meteorológicas, se esperan vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. A esto se sumarán ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunas localidades.
Estas condiciones podrían ocasionar caída de ramas, dificultades para la circulación y problemas temporales en servicios e infraestructura.
Recomendaciones del SMN ante las condiciones adversas
Frente a estos fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja tomar medidas preventivas para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones figuran evitar desplazamientos innecesarios durante los eventos más intensos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
También se sugiere mantener limpios los desagües y sumideros, no sacar residuos mientras persistan las condiciones adversas y permanecer alejado de puertas y ventanas ante la posibilidad de fuertes ráfagas.
En caso de ingreso de agua a viviendas o instalaciones, el organismo recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Asimismo, quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio en construcciones cerradas o vehículos hasta que mejore la situación meteorológica.