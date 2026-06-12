SociedadClima y ecología

Se esperan nevadas intensas y viento extremo: la alerta que preocupa en la Patagonia

Se prevén acumulaciones de hasta 60 centímetros de nieve, viento blanco en zonas cordilleranas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El SMN emitió alertas naranja y amarilla por nieve y viento en ocho provincias
El SMN emitió alertas naranja y amarilla por nieve y viento en ocho provincias
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este viernes alertas naranja y amarilla por nevadas y vientos extremos en la Patagonia para advertir a la población sobre posibles riesgos climatológicos.
  • El fenómeno afectará a ocho provincias, con acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y ráfagas que superarán los 90 km/h.
  • Ante el riesgo de interrupción de servicios y dificultades de tránsito, el SMN recomendó evitar traslados innecesarios y asegurar objetos para mitigar posibles accidentes.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 12 de junio alertas de nivel naranja y amarillo por nevadas intensas y fuertes vientos que afectarán a distintas regiones del país. El organismo advirtió que las condiciones previstas podrían generar inconvenientes en las actividades diarias y provocar situaciones de riesgo en las zonas alcanzadas.

Pronóstico para Tucumán: rige una alerta por probables lluvias fuertes hacia el mediodía

Pronóstico para Tucumán: rige una alerta por probables lluvias fuertes hacia el mediodía

Las advertencias abarcan sectores de la Patagonia y la región cordillerana, donde se esperan acumulaciones significativas de nieve y ráfagas de gran intensidad.

Nevadas fuertes: las provincias alcanzadas por la alerta naranja

De acuerdo con el informe oficial, la alerta naranja por nevadas comprende áreas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El SMN prevé nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 40 y 60 centímetros de nieve, aunque en algunos puntos estos valores podrían ser superados. Además, en las zonas de mayor altitud existe la posibilidad de que se produzca viento blanco, un fenómeno que reduce considerablemente la visibilidad y dificulta la circulación.

En sectores de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas, generando condiciones adversas para el tránsito y las actividades al aire libre.

Vientos intensos con ráfagas superiores a los 90 km/h

Por otra parte, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según las previsiones meteorológicas, se esperan vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. A esto se sumarán ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunas localidades.

Estas condiciones podrían ocasionar caída de ramas, dificultades para la circulación y problemas temporales en servicios e infraestructura.

Recomendaciones del SMN ante las condiciones adversas

Frente a estos fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja tomar medidas preventivas para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones figuran evitar desplazamientos innecesarios durante los eventos más intensos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También se sugiere mantener limpios los desagües y sumideros, no sacar residuos mientras persistan las condiciones adversas y permanecer alejado de puertas y ventanas ante la posibilidad de fuertes ráfagas.

En caso de ingreso de agua a viviendas o instalaciones, el organismo recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Asimismo, quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio en construcciones cerradas o vehículos hasta que mejore la situación meteorológica.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Lluvias fuertes en Argentina: el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias

Lluvias fuertes en Argentina: el SMN emitió una alerta amarilla para varias provincias

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

Alerta amarilla por lluvias fuertes: qué zonas serán afectadas y cómo seguirá el clima el fin de semana.

Alerta amarilla por lluvias fuertes: qué zonas serán afectadas y cómo seguirá el clima el fin de semana.

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Alerta amarilla por tormentas: el SMN advirtió lluvias abundantes, ráfagas y granizo ocasional

Lo más popular
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
1

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína
2

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur
3

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
4

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes
5

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Ranking notas premium
Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
1

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
2

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica
3

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Causa Vélez: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género
5

Causa Vélez: qué dice la aclaración de la jueza sobre los casos de violencia de género

Más Noticias
El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán

Reflotan el proyecto del transporte elevado para el Gran Tucumán

Mariano Campero: Hay delegados comunales que viven en mansiones y el pueblo está desprotegido

Mariano Campero: "Hay delegados comunales que viven en mansiones y el pueblo está desprotegido"

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Me parece una vergüenza: Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Comentarios