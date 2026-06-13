Balotaje presidencial en Perú: Sánchez propone la revisión de “todos los votos”

De su lado, el líder nacionalista Antauro Humala, aliado de Sánchez, advirtió del riesgo de una mayor crisis de gobernabilidad y protestas si Fujimori se impone al izquierdista. El dirigente, de 62 años, sostiene que una Asamblea Constituyente “es la única vía de escape para lograr desamortiguar la convulsión social” que presagia. “En caso de que Fujimori entre y se cierre a no abrir la esperanza de una Asamblea Constituyente, creo que la población va a reaccionar con protestas”, dijo a la AFP Humala.