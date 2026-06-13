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Balotaje presidencial en Perú: Sánchez propone la revisión de “todos los votos”

Habría riesgo de crisis de gobernabilidad.

Roberto Sánchez
Roberto Sánchez
Hace 2 Hs

El candidato izquierdista Roberto Sánchez propuso este viernes a su rival derechista Keiko Fujimori la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, cuyo lento escrutinio ha avanzado hasta un 98% con leve ventaja a favor de ella.

Con 98,30% de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,010% de los votos frente al 49,990% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Impulsada por sufragios de peruanos en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por unos 3.500 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados.

“Le propongo que conjuntamente solicitemos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo el proceso, sobre todo donde haya indicios presuntos de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde”, planteó Sánchez en conferencia de prensa.

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta, rechazó la propuesta y señaló que su partido esperará con prudencia el conteo final de votos. “El reconteo de votos no es porque a alguien se le ocurre. Nosotros vamos a respetar lo que dice la norma electoral. Las impugnaciones, nulidades y reconteos tienen un procedimiento que debe seguirse”, declaró Galarreta a la prensa.

Para prosperar, la propuesta de revisión debería ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales.

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De su lado, el líder nacionalista Antauro Humala, aliado de Sánchez, advirtió del riesgo de una mayor crisis de gobernabilidad y protestas si Fujimori se impone al izquierdista. El dirigente, de 62 años, sostiene que una Asamblea Constituyente “es la única vía de escape para lograr desamortiguar la convulsión social” que presagia. “En caso de que Fujimori entre y se cierre a no abrir la esperanza de una Asamblea Constituyente, creo que la población va a reaccionar con protestas”, dijo a la AFP Humala.

Perú suma ocho presidentes en una década fruto de choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Sesenta jurados electorales especiales (JEE) deben dirimir, en primera instancia, la validez de miles de votos impugnados por los delegados de los partidos de cada candidato, Fuerza Popular (Fujimori) y Juntos por el Perú (Sánchez).

El JEE Lima Oeste 3, presidido por el magistrado Víctor Arbulú, comenzó a revisar las impugnaciones en una audiencia pública, mientras el órgano electoral ONPE continúa con el tramo final del conteo de votos.

Frases ofensivas

Algunos votos fueron impugnados por frases ofensivas escritas contra los dos candidatos. “Estamos pendientes de las audiencias que se están realizando en los jurados especiales, esto demanda paciencia pero genera confianza a los candidatos. Vamos a esperar el resultado final”, dijo Keiko Fujimori a la prensa.

El balotaje del 7 de junio enfrentó a la hija del fallecido ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) con Sánchez, heredero político del ex mandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

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El escrutinio ingresó a su fase final con la revisión de actas de votación observadas o impugnadas, un procedimiento que puede demorar varios días. Si bien es parte del proceso habitual, ahora ha cobrado importancia debido a la ajustada diferencia en el resultado. El resultado final puede tardar entre dos y tres semanas en conocerse, según las autoridades electorales.

“El Perú es el único lugar del mundo donde los resultados se dan después de 30 días”, aseguró Sánchez.

El recuento se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo obtuvo 50,12% frente a 49,87% de Fujimori. Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá al presidente interino José María Balcázar y se convertirá en el noveno mandatario del país en una década. (AFP)

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