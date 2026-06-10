Final de infarto en Perú: Sánchez aventaja a Fujimori por apenas 26.000 votos con el 97% escrutado

Resumen para apurados
- Con el 97% escrutado, Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por apenas 26.000 votos en el balotaje presidencial de Perú, en una definición que mantiene en vilo al país.
- El conteo final depende de los votos rurales y del extranjero. Debido a la logística de traslado de actas e impugnaciones, el anuncio del ganador podría demorarse hasta un mes.
- El ganador será el noveno presidente en una década en un Perú fragmentado, y deberá afrontar una crisis de gobernabilidad junto al avance del crimen organizado y la inseguridad.
El conteo oficial de la segunda vuelta presidencial en Perú mantiene al país en vilo. Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 97,029% de las actas procesadas, Roberto Sánchez alcanza el 50,075% de los sufragios, frente al 49,925% de Keiko Fujimori. La diferencia se ha estrechado a poco más de 26.000 votos, configurando un escenario de empate técnico.
El avance de la derecha y la resistencia de la izquierda
Tras un lunes donde Sánchez logró revertir la ventaja inicial de Fujimori y sacar una luz de 50.000 votos, la tendencia comenzó a cerrarse el martes. Fujimori, que compite por cuarta vez por la presidencia, confía en revertir el resultado con las actas de Lima y los votos provenientes del exterior que llegan vía valija diplomática. "Corresponde esperar, tengo mucha esperanza", declaró la candidata de Fuerza Popular.
Por su parte, el entorno de Roberto Sánchez -exministro del encarcelado Pedro Castillo- mantiene la cautela pero con una fuerte movilización en las calles. Simpatizantes del partido protestaron frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bajo la consigna: "¡El voto se defiende en las urnas y en las calles!". Los dirigentes de su espacio exigieron celeridad a los jueces electorales para evitar presiones externas.
¿Por qué el resultado final podría tardar un mes?
A pesar de la expectativa, la proclamación oficial no será inmediata. El sistema electoral peruano establece un proceso complejo:
1- Logística: cada acta debe ser trasladada físicamente desde más de un centenar de centros de cómputo y desde 63 países diferentes.
2- Impugnaciones: el recuento de votos observados y las resoluciones de actas impugnadas suelen demorar el proceso final. El JNE ya advirtió que el desenlace definitivo del balotaje podría conocerse recién en 30 días.
Un país en busca de estabilidad
Quien resulte ganador se convertirá en el noveno presidente de Perú en apenas una década, una estadística que refleja la profunda crisis de gobernabilidad del país. Ambos candidatos llegaron al balotaje tras una primera vuelta extremadamente fragmentada, donde ninguno superó el 20% de los votos.
Más allá de la ideología, el nuevo mandatario -que asumirá el 28 de julio- deberá enfrentar una agenda marcada por la inseguridad y la extorsión.
Los analistas señalaron que el avance del crimen organizado, financiado por la minería ilegal de oro en los Andes y la Amazonía, es hoy la principal preocupación de una ciudadanía agotada por la inestabilidad política.