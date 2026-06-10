Final de infarto en Perú: Sánchez aventaja a Fujimori por apenas 26.000 votos con el 97% escrutado

El conteo oficial de la segunda vuelta presidencial en Perú mantiene al país en vilo. Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 97,029% de las actas procesadas, Roberto Sánchez alcanza el 50,075% de los sufragios, frente al 49,925% de Keiko Fujimori. La diferencia se ha estrechado a poco más de 26.000 votos, configurando un escenario de empate técnico.