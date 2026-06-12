Balotaje presidencial en Perú: Keiko Fujimori recupera el liderazgo en el recuento de votos

LIMA, Perú.- En una definición que mantiene expectante a Perú, la candidata conservadora Keiko Fujimori recuperó el liderazgo por la presidencia sobre su contrincante de izquierda Roberto Sánchez, cuando faltan contabilizar cerca de un 2% de las mesas.
Ayer, la diferencia entre ambos se redujo a 922 votos, lo que supone uno de los comicios más ajustados en la historia del país, a la espera de los resultados finales que arrojen la mayoría de boletas impugnadas que serán revisadas en los próximos días.
Con 98,22% de las actas escrutadas, Fujimori reunía ayer al mediodía el 50,003% de los votos frente al 49,997% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.
Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por uno 900 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados.
La autoridad electoral informó que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando.
La lentitud del escrutinio se inscribe dentro de la norma peruana. Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días.
“Vamos a esperar el conteo final de la ONPE para luego pronunciarnos. Con serenidad y mucha gratitud tomo estos nuevos resultados”, dijo Keiko Fujimori a periodistas en la puerta de su vivienda.
La candidata hizo un “llamado a la reflexión y a la calma”, a la vez que exhortó a su adversario a mantener su palabra de aceptar la decisión popular cuando finalice el recuento.
“Yo me quedo con la declaración del candidato Roberto Sánchez que él va a respetar los resultados”, recordó.
Desde Juntos por el Perú, su secretario general Ernesto Zunini, brazo derecho de Sánchez, señaló que tomaban con “tranquilidad” los nuevos resultados parciales.
El representante del candidato izquierdista se reunió temprano con la misión de observación electoral de la Unión Europea.
Tranquilidad
La delegación de la UE señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.
El balotaje enfrentó a la hija del fallecido ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del ex mandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.
Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.
El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.