Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo

Tucumán ha dado a la Patria muchos próceres. Sin duda que Juan Bautista Alberdi es uno de los más importantes y ha sido reconocido desde su fallecimiento, y sigue siéndolo, pues su aporte a la construcción de la República fue fundamental. Nuestra Dolores Mora , le hizo un estupendo conjunto escultórico inaugurado en los comienzos del siglo XX, y sus doctrinas se mantienen presentes -junto con su memoria- en universidades, escuelas y en la propia vida cívica. Sin dudas ese es el homenaje mayúsculo que ha recibido.