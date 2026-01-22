Secciones
Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo

Félix Montilla Zavalía - Vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán

Hace 4 Hs

La Junta de Estudios Históricos de Tucumán entiende que honrar a los próceres es un acto de patriotismo y de justicia. Son nuestros padres ( patres ) que con su esfuerzo forjaron la Patria, y por ello el reconocimiento de las generaciones posteriores se torna un deber.

Tucumán ha dado a la Patria muchos próceres. Sin duda que Juan Bautista Alberdi es uno de los más importantes y ha sido reconocido desde su fallecimiento, y sigue siéndolo, pues su aporte a la construcción de la República fue fundamental. Nuestra Dolores Mora , le hizo un estupendo conjunto escultórico inaugurado en los comienzos del siglo XX, y sus doctrinas se mantienen presentes -junto con su memoria- en universidades, escuelas y en la propia vida cívica. Sin dudas ese es el homenaje mayúsculo que ha recibido.

Pero hay otros héroes que requieren, para permanecer en la memoria de su pueblo -y que su ejemplo patriota perdure en los tiempos posteriores- un esfuerzo mayor, porque sus obras son menos conocidas -pero igualmente de suma importancia-. El teniente Benjamín Matienzo es uno de ellos.

Este hijo de Tucumán dio su vida heroicamente -como ya se ha expresado en este diario repetidamente los días pasados- para hacer progresar la aviación militar en nuestro país, siendo uno de los precursores más importantes en ese campo.

Aquellos méritos determinaron a las autoridades a homenajearlo, luego de su fallecimiento, al colocar su nombre a la estación aeroportuaria tucumana. Fue el tributo de su pueblo a su héroe.

Aquella decisión, pertinente en orden al sitio (aeropuerto de Tucumán) y al homenajeado (aviador militar tucumano precursor de aquella actividad) resulta a todas las luces lógicas. Es el razonable acto de reconocimiento de un aviador en su ámbito propio.

De ahí que el cambio eventual del nombre de nuestro aeropuerto implicaría quitar del correcto sitio -aeropuerto- a un patriota -Matienzo- cuya memoria es un deber de honrar por parte de los tucumanos. Y ello, claro está, sin desmerecer la trascendencia del ilustre comprovinciano autor de las “Bases”.

Por ello desde la Junta queremos renovar la memoria del teniente Matienzo y expresar la razonable decisión de bautizar al aeropuerto con su nombre, por ser ello el homenaje más relevante hacia este patriota.

