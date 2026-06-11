Guerra en Medio Oriente: Irán responde en Ormuz a ataques de Estados Unidos

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) anunció nuevos ataques “en legítima defensa” contra distintos objetivos en Irán, en respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Medio Oriente. Ayer fue el segundo día consecutivo de ataques contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, a causa de un dron iraní.