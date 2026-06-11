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Guerra en Medio Oriente: Irán responde en Ormuz a ataques de Estados Unidos

Washington habla de bombardeos “en legítima defensa” tras el derribo de un helicóptero.

Guerra en Medio Oriente: Irán responde en Ormuz a ataques de Estados Unidos
Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) anunció nuevos ataques “en legítima defensa” contra distintos objetivos en Irán, en respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Medio Oriente. Ayer fue el segundo día consecutivo de ataques contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, a causa de un dron iraní.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron “ataques adicionales en legítima defensa, contra múltiples objetivos en Irán”, señaló el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

Poco después, medios iraníes reportaron (a primera hora de hoy) explosiones en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz.

Se escucharon explosiones en la ciudad portuaria sureña de Bandar Abás, en la isla de Qeshm y en las ciudades de Minab y Sirik, señalaron.

Irán anunció esta madrugada que atacó dos embarcaciones que intentaban atravesar por el estrecho de Ormuz, y advirtió que hostigará a cualquier barco que transite por ese paso marítimo.

La Armada iraní, citada por la televisión estatal Irib y la agencia Mehr, anunció que había alcanzado “dos buques que intentaban cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz”.

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“Cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz será blanco” de ataques, según declaraciones del Estado Mayor iraní recogidas por la agencia Tasnim. El ejército advirtió también que el paso está “completamente cerrado a cualquier tipo de barco”.

Ataques con drones

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó, en la madrugada de ayer, el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Bahréin, Jordania y Kuwait, en “represalia” por las agresiones perpetradas horas antes por Washington contra diversos enclaves de la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló con un grupo de oficiales iraníes desde la sala de crisis de la Casa Blanca, para exigirles que acepten sus negociaciones.

Trump habría insistido a un grupo de altos mandos militares iraníes que acepten las condiciones de un acuerdo presentado por Estados Unidos, según el reportero Trey Yingst de Fox News, quien se comunicó con el presidente mientras el Centcom realizaba ataques en Irán.

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