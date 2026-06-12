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Limpieza del hogar: por qué cada vez más personas usan una pelota de tenis y qué beneficios tiene

Ya no es el bicarbonato ni productos químicos más artificiales. Este elemento parece ser efectivo al eliminar los rayones de la pared.

Cómo una pelota de tenis puede servir para limpiar el hogar.
Cómo una pelota de tenis puede servir para limpiar el hogar. Canva/La Razón
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Usuarios de redes sociales aplican un truco con pelotas de tenis húmedas para quitar rayones de paredes y muebles del hogar sin usar químicos.
  • Viralizado por creadores de contenido, el método consiste en frotar con suavidad una pelota húmeda sobre manchas de lápiz o roces de muebles hasta que desaparezcan.
  • Esta tendencia consolida el auge de soluciones caseras y económicas sobre los productos químicos tradicionales, redefiniendo los hábitos de higiene en el hogar.
Resumen generado con IA

Mientras que el bicarbonato se posicionó como el principal componente de los trucos caseros de limpieza, otro elemento inesperado emerge entre las recomendaciones y este es la conocida pelota de tenis. Aunque sea difícil encontrar un vínculo entre este objeto esférico hueco y la higiene del hogar, parece que en las redes sociales ganó cierta relevancia.

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Un artículo en el medio español La Razón advierte sobre la propuesta que creadores de contenido sugirieron en el último tiempo para eliminar marcas de muros y mobiliario, y se basa en este artículo deportivo. Afirman que el accesorio puede ser especialmente útil en casas donde conviven niños pequeños y que realizan sus “obras de arte” en enseres, puertas y superficies verticales.

La recomendación económica y libre de químicos 

La creadora de contenido conocida en redes como @yolandavaquitayoli y mencionada por el portal ibérico, es una de las principales impulsoras de este método que promete soluciones en cuestión de segundos. Según explica en sus videos, el procedimiento es sumamente sencillo y no requiere de productos químicos costosos: basta con humedecer ligeramente la pelota de tenis con un poco de agua y frotarla con suavidad sobre la superficie afectada.

De acuerdo con lo detallado por la influencer, la textura de la pelota actúa de manera eficaz contra las manchas rebeldes, logrando que los rayones de lapiceras y felpones comiencen a desaparecer de forma progresiva y "como por arte de magia". Esta alternativa se presenta como un recurso para limpiar no solo tabiques, sino también aberturas y mobiliario dañado por el uso cotidiano.

El truco también demostró ser de gran utilidad para combatir los típicos roces oscuros que suelen dejar los respaldos de las sillas, las mesas o los sofás tras pasar años apoyados contra la pared. "Vas pasando la pelota y se va quitando en cero coma", aseguró la creadora de contenido al exhibir los resultados en diferentes rincones de la vivienda.

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