Limpieza del hogar: por qué cada vez más personas usan una pelota de tenis y qué beneficios tiene

La recomendación económica y libre de químicos

La creadora de contenido conocida en redes como @yolandavaquitayoli y mencionada por el portal ibérico, es una de las principales impulsoras de este método que promete soluciones en cuestión de segundos. Según explica en sus videos, el procedimiento es sumamente sencillo y no requiere de productos químicos costosos: basta con humedecer ligeramente la pelota de tenis con un poco de agua y frotarla con suavidad sobre la superficie afectada.