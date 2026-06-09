El truco definitivo del vinagre y el azúcar para eliminar las mosquitas de la fruta

Desde tiempos inmemoriales, los remedios caseros han sido la solución ideal para combatir diversos problemas del hogar, y esta mezcla de agua, azúcar, vinagre y detergente no es la excepción. Los expertos la recomiendan ampliamente por ser una alternativa económica, práctica y muy fácil de preparar, utilizando ingredientes que habitualmente ya están en la cocina. Basta con verter la preparación en un recipiente y colocarlo cerca de las frutas para empezar a notar sus resultados frente a las molestas mosquitas.