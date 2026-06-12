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Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las vacaciones de invierno en cada provincia?

Mientras que la mayoría de las provincias tendrán vacaciones de 14 días, una tendrá un receso invernal de 18 días.

Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las vacaciones de invierno en cada provincia?
Foto: Marcelo Martínez - La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las provincias argentinas definieron sus vacaciones de invierno para julio de 2026, según el calendario escolar oficial, para organizar el receso de alumnos y familias.
  • Las fechas se dividirán en tres periodos de julio. Trece provincias que inician el día 13 sumarán un fin de semana puente de cuatro días por el feriado de la Independencia.
  • Esta planificación anticipada busca impulsar el turismo interno con el fin de semana extra largo y garantizar la organización del ciclo lectivo en todo el territorio.
Resumen generado con IA

La primera parte del ciclo lectivo 2026 va llegando a su final y, con él, se acerca el receso invernal, oportunidad que las familias podrán aprovechar para descansar. El Calendario Escolar de este año está publicado desde el año pasado, razón por la cual directivos, docentes, alumnos y padres ya pueden conocer cuándo será el fin de clases de la primera mitad del año.

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Todas las provincias argentinas empezarán y finalizarán sus vacaciones en el mes de julio, con una diferencia de una o dos semanas. Mientras que algunas tendrán receso entre el 6 y el 17, otras lo tendrán desde el 13 hasta el 24 y, el último grupo, desde el 20 hasta el 31.

Pero, las provincias que empiecen sus vacaciones de invierno el 13, además contarán con media semana extra. Según acordó la Jefatura de Gabinete de Ministros, el fin de semana anterior será un fin de semana extra largo de cuatro días. El 9 de julio, Día de la Independencia, es un feriado no trasladable que coincide con un jueves. Por ello se decidió agregar un día no laborable con fines turísticos el viernes 10, para formar un “finde XXL” que se extenderá hasta el domingo 12. Luego, 13 provincias empezarán sus vacaciones de invierno.

  • Buenos Aires
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Catamarca
  • Chaco
  • Chubut
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Entre Ríos
  • Formosa
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Mendoza
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Cruz
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
  • Tucumán

Temas Día de la IndependenciaVacaciones de invierno
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