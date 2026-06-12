Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las vacaciones de invierno en cada provincia?

Pero, las provincias que empiecen sus vacaciones de invierno el 13, además contarán con media semana extra. Según acordó la Jefatura de Gabinete de Ministros, el fin de semana anterior será un fin de semana extra largo de cuatro días. El 9 de julio, Día de la Independencia, es un feriado no trasladable que coincide con un jueves. Por ello se decidió agregar un día no laborable con fines turísticos el viernes 10, para formar un “finde XXL” que se extenderá hasta el domingo 12. Luego, 13 provincias empezarán sus vacaciones de invierno.