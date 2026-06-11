SociedadEducación “Estamos cansados”: fuerte reclamo estudiantil en la Escuela Superior de Educación Artística Alumnos denunciaron problemas edilicios y situaciones de acoso dentro de la institución. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EN LA CALLE. Los estudiantes interrumpieron el tránsito para visibilizar sus protestas y pedir respuestas urgentes. LA GACETA / FOTO DE SANTIAGO GIMÉNEZ Por Ariane Armas Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoEscuela Superior de Educación ArtísticaSusana Montaldo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS “Nuevo semillero”: abre una escuelita de fútbol para niños y niñas en Tucumán Osvaldo Jaldo recibió a alumnos de la ESEA tras la protesta y respaldó a la ministra Susana Montaldo Lo más popular Becas, premios y financiamiento: las convocatorias culturales que buscan jóvenes artistas argentinos Un mecánico argentino, un corcho y una idea que terminó en salas de parto de Europa Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa "El Indio Solari me salvó": el artista murió, pero su ritual sigue vivo entre los jóvenes tucumanos Bad Bunny mantuvo un breve encuentro con el papa León XIV Ranking notas premium Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo Andrés Yllana dejaría de ser el técnico de San Martín: qué falta para que sea oficializado La sugerente frase del "Pulguita" Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a "rever su horizonte para la obra pública" San Martín analiza bajas en el plantel profesional: quiénes son los jugadores que podrían irse del club