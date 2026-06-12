Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

La fiebre mundialista comienza a aproderarse de la agenda de TV y hoy cuatro selecciones tendrán su debut en la Copa del Mundo 2026, en dos partidos que abrirán los grupos B y D del torneo.
En el BMO Field de Toronto, Canadá tendrá su estreno ante Bosnia Herzegovina, nada menos que el verdugo de Italia en el repechaje europeo. Este juego abrirá la jornada a las 16.
A más de 4.000 kilómetros, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos se enfrentará ante Paraguay, conducida por el argentino Gustavo Alfaro, en la apertura del grupo D, uno de los más ásperos de la competencia, que además está integrado por Australia y Turquía. Comenzará a las 22 y podrá ser seguido por la TV abierta en Tucumán.
Mundial 2026: ¿Dónde ver en vivo los partidos de hoy?
16: Canadá-Bosnia Herzegovina (TyC Sports / Telefe / Paramount+ / DSports)
22: Estados Unidos-Paraguay (TyC Sports / Telefe / Paramount+ / DSports / Disney+)