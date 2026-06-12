Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

A más de 4.000 kilómetros, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos se enfrentará ante Paraguay, conducida por el argentino Gustavo Alfaro, en la apertura del grupo D, uno de los más ásperos de la competencia, que además está integrado por Australia y Turquía. Comenzará a las 22 y podrá ser seguido por la TV abierta en Tucumán.