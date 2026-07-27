Un gol de Cabo Verde a la Selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La FIFA anunció que el gol de Sidny López Cabral para Cabo Verde ante Argentina fue elegido por los hinchas como el mejor del Mundial 2026.
- El delantero gambeteó a Mac Allister y colocó la pelota en el ángulo de Dibu Martínez para el 2-2 parcial, aunque Argentina ganó 3-2 en tiempo suplementario.
- Este reconocimiento consagra un hito histórico para Cabo Verde en su paso por la Copa del Mundo, superando en la votación a figuras como Lionel Messi y Kylian Mbappé.
La FIFA dio a conocer al ganador del premio al Gol Hyundai del Mundial 2026. El reconocimiento, elegido mediante la votación de los aficionados, quedó en manos de Sidny Lopes Cabral, autor de un espectacular tanto para Cabo Verde frente a la selección argentina en los dieciseisavos de final del certamen.
El delantero africano se impuso en la elección por delante de otras grandes conquistas del torneo, como las convertidas por Kylian Mbappé ante Senegal, Lionel Messi frente a Argelia, Julián Álvarez contra Suiza y Ferran Torres en la final contra la Albiceleste.
ð¨OFFICIAL: Sydney Lopez Cabral of Cape Verde ð¨ð» banger vs Argentina in the round 32 of the 2026 FIFA World Cup wins the goal of the tournament. pic.twitter.com/BWq33mvqPp— The Sports Pulse (@Tsportspulse) July 27, 2026
El gol que conquistó a los hinchas
La jugada premiada llegó en uno de los encuentros más exigentes que afrontó el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Luego de dejar en el camino a Alexis Mac Allister, Lopes Cabral sacó un remate con efecto que se clavó en el ángulo de Emiliano Martínez para marcar el empate parcial 2-2 y desatar la ovación del público.
A pesar de ese golazo, Argentina terminó imponiéndose por 3-2 en el tiempo suplementario y logró avanzar a los octavos de final, iniciando el camino que la llevaría hasta el subcampeonato del mundo.
El podio del premio lo completaron Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, mientras que la definición de Lopes Cabral quedó consagrada como la mejor del Mundial 2026 tras recibir la mayor cantidad de votos de los hinchas.