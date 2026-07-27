Un gol de Cabo Verde a la Selección argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026

El gol que conquistó a los hinchas

La jugada premiada llegó en uno de los encuentros más exigentes que afrontó el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Luego de dejar en el camino a Alexis Mac Allister, Lopes Cabral sacó un remate con efecto que se clavó en el ángulo de Emiliano Martínez para marcar el empate parcial 2-2 y desatar la ovación del público.