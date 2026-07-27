El primer posteo de Scaloni tras la final del Mundial: pidió perdón, les respondió a los críticos y evitó hablar de su futuro

Una semana después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El entrenador de la selección argentina les pidió disculpas a los hinchas por no haber podido conseguir el bicampeonato, les respondió a quienes cuestionaron al equipo durante el torneo y evitó hacer referencia a su continuidad al frente del seleccionado.