El primer posteo de Scaloni tras la final del Mundial: pidió perdón, les respondió a los críticos y evitó hablar de su futuro

Resumen para apurados
- Una semana después de perder la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Scaloni reapareció en Instagram para pedir disculpas a la afición y responder a los críticos.
- El DT de la Selección defendió el esfuerzo de sus jugadores frente a los cuestionamientos sufridos en el torneo y agradeció el apoyo masivo de la hinchada.
- El silencio sobre su futuro al frente del equipo mantiene la incertidumbre en la AFA, mientras el entrenador analiza su continuidad profesional tras el torneo.
Una semana después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El entrenador de la selección argentina les pidió disculpas a los hinchas por no haber podido conseguir el bicampeonato, les respondió a quienes cuestionaron al equipo durante el torneo y evitó hacer referencia a su continuidad al frente del seleccionado.
El DT publicó una extensa carta en su cuenta de Instagram, en la que hizo un repaso de las emociones vividas tras la Copa del Mundo y destacó la entrega del plantel durante toda la competencia. "Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría", escribió.
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El mensaje a los críticos y el silencio sobre su continuidad
En otro tramo del texto, Scaloni defendió el compromiso de sus jugadores y dejó un mensaje para quienes criticaron a la selección durante el Mundial. "El esfuerzo, las ganas, el querer, el no bajar los brazos, el darlo todo, el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)... Eso es el verdadero trofeo", expresó.
El entrenador también agradeció al cuerpo técnico, a los futbolistas, al personal de la AFA y a los hinchas por el apoyo recibido durante todo el torneo. Además, cerró su publicación con una frase que rápidamente se viralizó: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".
Pese a la expectativa que había generado su mensaje, Scaloni no confirmó si continuará al frente de la selección argentina. De esta manera, la incertidumbre sobre su futuro sigue abierta, luego de que tras la final reconociera que necesitaba tomarse un tiempo para reflexionar antes de decidir los próximos pasos de su carrera.