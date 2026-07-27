Mundial 2026

La llamativa respuesta del presidente de la FIFA a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

Gianni Infantino defendió la organización de la Copa del Mundo, rechazó las acusaciones y aseguró que el torneo fue "seguro y feliz".

RESPUESTA. Gianni Infantino defendió la organización del Mundial 2026 y rechazó las teorías conspirativas surgidas tras la final entre Argentina y España.
RESPUESTA. Gianni Infantino defendió la organización del Mundial 2026 y rechazó las teorías conspirativas surgidas tras la final entre Argentina y España.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rechazó en redes sociales las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026 para defender la transparencia del torneo.
  • Ante cuestionamientos sobre fallos arbitrales y favoritismos en Norteamérica, el dirigente remarcó que el certamen no registró incidentes y que los errores son normales.
  • El mensaje busca blindar la reputación de la FIFA y reafirmar el rol del fútbol como unificador global frente a tensiones políticas y críticas mediáticas futuras.
Resumen generado con IA

Una semana después de la final del Mundial 2026, Gianni Infantino salió al cruce de las críticas y las teorías conspirativas que surgieron alrededor del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El presidente de la FIFA publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que defendió la organización del certamen, respondió a quienes pusieron bajo sospecha distintos aspectos de la competencia y llamó a dejar atrás las divisiones.

El dirigente destacó el desarrollo de la Copa del Mundo y remarcó que millones de personas disfrutaron del torneo sin incidentes. "Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia. Solo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión", afirmó.

Trump quiere a Infantino al frente de la ONU: "Tiene una habilidad especial para unir gente"

Trump quiere a Infantino al frente de la ONU: Tiene una habilidad especial para unir gente

El mensaje contra las críticas y las sospechas

En otro tramo de su publicación, Infantino apuntó directamente contra quienes alimentaron versiones sobre supuestos favoritismos, problemas de seguridad o irregularidades durante el Mundial. "Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos", expresó.

Además, defendió el trabajo de la FIFA y sostuvo que el fútbol debe estar por encima de las diferencias políticas y sociales. Como ejemplo, mencionó la participación de Irán en el torneo pese al contexto internacional y aseguró que el deporte "va de unidad, no de división".

Lionel Messi sorprendió a toda la Selección con un regalo único después del Mundial

Lionel Messi sorprendió a toda la Selección con un regalo único después del Mundial

El presidente de la FIFA también hizo referencia a las polémicas arbitrales que marcaron algunos partidos y consideró que los errores forman parte del fútbol. Sin mencionar jugadas específicas, sostuvo que las decisiones discutidas "son habituales" en las principales ligas del mundo y cuestionó que algunos sectores las criticaran únicamente durante el Mundial.

Temas Selección Argentina de fútbolGianni InfantinoClaudio “Chiqui” TapiaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial

Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial

Gavi sorprendió con su postura sobre Leandro Paredes: No creo que tengan que suspenderlo

Gavi sorprendió con su postura sobre Leandro Paredes: "No creo que tengan que suspenderlo"

El emotivo mensaje de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez tras perder la final del Mundial

El emotivo mensaje de Agustina Gandolfo a Lautaro Martínez tras perder la final del Mundial

El millonario premio que recibirá España por ganar el Mundial y cuánto cobrará Argentina como subcampeona

El millonario premio que recibirá España por ganar el Mundial y cuánto cobrará Argentina como subcampeona

Por qué Lionel Messi no regresa al país con la Selección argentina tras la final del Mundial

Por qué Lionel Messi no regresa al país con la Selección argentina tras la final del Mundial

Más visto en Mundial 2026
Nos queríamos matar los dos: Gastón Edul contó los detalles de su derrota en La velada del año
1

"Nos queríamos matar los dos": Gastón Edul contó los detalles de su derrota en "La velada del año"

El título que le falta a Messi ya tiene fecha: cuándo jugará otra final con Inter Miami
2

El título que le falta a Messi ya tiene fecha: cuándo jugará otra final con Inter Miami

El primer posteo de Scaloni tras la final del Mundial: pidió perdón, les respondió a los críticos y evitó hablar de su futuro
3

El primer posteo de Scaloni tras la final del Mundial: pidió perdón, les respondió a los críticos y evitó hablar de su futuro

La llamativa respuesta del presidente de la FIFA a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial
4

La llamativa respuesta del presidente de la FIFA a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

Más Noticias
Escándalo en Salta: Enzo Pérez fue expulsado tras hacer el gesto de robo y enfrentarse al cuarto árbitro

Escándalo en Salta: Enzo Pérez fue expulsado tras hacer el gesto de "robo" y enfrentarse al cuarto árbitro

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Quién es Gonzalo Morales, el jugador de Barracas denunciado por violencia de género

Quién es Gonzalo Morales, el jugador de Barracas denunciado por violencia de género

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Comentarios