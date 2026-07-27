La llamativa respuesta del presidente de la FIFA a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

Una semana después de la final del Mundial 2026, Gianni Infantino salió al cruce de las críticas y las teorías conspirativas que surgieron alrededor del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El presidente de la FIFA publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que defendió la organización del certamen, respondió a quienes pusieron bajo sospecha distintos aspectos de la competencia y llamó a dejar atrás las divisiones.