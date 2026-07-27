La llamativa respuesta del presidente de la FIFA a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

Resumen para apurados
- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rechazó en redes sociales las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026 para defender la transparencia del torneo.
- Ante cuestionamientos sobre fallos arbitrales y favoritismos en Norteamérica, el dirigente remarcó que el certamen no registró incidentes y que los errores son normales.
- El mensaje busca blindar la reputación de la FIFA y reafirmar el rol del fútbol como unificador global frente a tensiones políticas y críticas mediáticas futuras.
Una semana después de la final del Mundial 2026, Gianni Infantino salió al cruce de las críticas y las teorías conspirativas que surgieron alrededor del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El presidente de la FIFA publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que defendió la organización del certamen, respondió a quienes pusieron bajo sospecha distintos aspectos de la competencia y llamó a dejar atrás las divisiones.
El dirigente destacó el desarrollo de la Copa del Mundo y remarcó que millones de personas disfrutaron del torneo sin incidentes. "Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia. Solo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión", afirmó.
El mensaje contra las críticas y las sospechas
En otro tramo de su publicación, Infantino apuntó directamente contra quienes alimentaron versiones sobre supuestos favoritismos, problemas de seguridad o irregularidades durante el Mundial. "Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos", expresó.
Además, defendió el trabajo de la FIFA y sostuvo que el fútbol debe estar por encima de las diferencias políticas y sociales. Como ejemplo, mencionó la participación de Irán en el torneo pese al contexto internacional y aseguró que el deporte "va de unidad, no de división".
El presidente de la FIFA también hizo referencia a las polémicas arbitrales que marcaron algunos partidos y consideró que los errores forman parte del fútbol. Sin mencionar jugadas específicas, sostuvo que las decisiones discutidas "son habituales" en las principales ligas del mundo y cuestionó que algunos sectores las criticaran únicamente durante el Mundial.