LA GACETA rumbo al Mundial: la valija equivocada y el último abrazo argentino

Dormimos poco, apenas un par de horas. Y como suele ocurrir cuando uno espera algo durante demasiado tiempo, tampoco pudimos recuperar el sueño arriba del avión. Ni Matías Auad (mi compañero en esta travesía) ni yo logramos pegar un ojo. Mientras el resto de los pasajeros parecía entregarse a la rutina de un vuelo más, nosotros seguíamos atrapados en esa mezcla extraña de entusiasmo y responsabilidad que genera una cobertura de esta magnitud. Sí; la cabeza viajaba más rápido que el avión.